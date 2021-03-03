Статистика коронавірусу на 2 березня: 3 471 новий випадок госпіталізації

За минулу добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих збільшилася на 647.

За даними сайту Міністерства охорони здоров'я України, станом на вечір вівторка, 2 березня, в Україні зайнято 25 342 ліжко-місць з наявних 69 612 (36,40% від їх загального числа).

Таким чином, за минулу добу кількість вільних ліжок скоротилася на 647, оскільки днем раніше в лікарнях перебувало 24 695 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на нього.

Станом на вечір вівторка, 2 березня, число госпіталізацій пацієнтів з підозрою на коронавірус або з вже підтвердженим захворюванням склало 3 471 осіб, водночас виписали 2 911 людини.

Найважча епідеміологічна ситуація — в Івано-Франківській області. Там, за станом на 2 березня, заповнені 83,32% ліжко-місць. Далі йдуть Закарпатська (78,40%) та Вінницька області (61,56%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ та регіональних лабцентрів, написав у себе у Facebook, що до досягнення осіннього максимуму за пацієнтами з коронавірусом по Україні залишилося 1-2 дні.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Добовий приріст пацієнтів на госпіталізацію 638, тижневий середній 612. Темпи госпіталізації трохи стабілізувалися біля позначки 600", Це означає що в середньому щодня госпіталізують на 600 пацієнтів більше ніж виписують, і щодня по Україні заповнюється ще 600 ліжок", — зазначив блогер .

Як повідомлялося раніше, в Україні різко збільшилася кількість смертей від коронавірусу.

"Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається у всіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Динаміка нових випадків в Україні зараз подібна до статистики Румунії та Польщі (в Польщі кількість нових випадків піднялася до 9,7 тис на добу, в Румунії — до 3,2 тис випадків на добу)", — йдеться в огляді НАН.

Також ми писали, що нове дослідження показує, що протягом наступних кількох років коронавірус може перетворитися в сезонне захворювання, подібне застуді, або в гіршому випадку, щорічного грипу.

Заслужений лікар України, професор, завкафедри НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська зазначила, що коронавірус продовжує адаптуватися до нас, а ми — до нього. Останні зміни в клінічному перебігу інфекції можуть свідчити про появу нового штаму збудника, особливістю якого є збільшена смертність у молодих пацієнтів.