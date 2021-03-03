Бьет в самое сердце. Коронавирус уничтожает клетки сердечной мышцы

Исследователи выяснили, как SARS-CoV-2 влияет на работу человеческого сердца.

Ученые выяснили механизм того, как коронавирус нарушает работу сердца. Об этом сообщает SciTechDaily.

С самого начала пандемии коронавирус был связан с проблемами сердца. Но до сих пор оставался открытым вопрос, вызваны ли эти проблемы самим вирусом, поражающим сердце, или воспалительной реакцией на вирусную инфекцию в других частях тела.

Новое исследование Школы медицины в Университете Вашингтона свидетельствую о том, что повреждения сердца вызывает вирус и его репликация внутри клеток сердечной мышцы. Этот процесс приводит к гибели клеток и препятствует сокращению сердечной мышцы.

Ученые использовали стволовые клетки для создания сердечной ткани и смоделировали ее заражение коронавирусом.

"На раннем этапе пандемии у нас были доказательства того, что этот коронавирус может вызывать сердечную недостаточность или повреждения сердца у здоровых людей. Даже у некоторых спортсменов колледжей, которым разрешили вернуться к занятиям после COVID-19, позже появились рубцы в сердце. Были споры о том, связано ли это с прямой инфекцией сердца или с системной воспалительной реакцией, возникающей из-за инфекции в легких", – говорит старший автор исследования Кори Лавин.

"Наше исследование доказывает, что у пациентов с COVID-19, у которых развилась сердечная недостаточность, вирус поражает сердце, особенно клетки сердечной мышцы", – добавляют ученые.

Лавин и его коллеги также использовали стволовые клетки для создания тканей человеческого сердца, чтобы смоделировать их сокращение. Ученые выяснили, что вирусная инфекция не только убивает клетки сердечной мышцы, но и разрушает мышечные волокна, ответственные за сокращение сердечной мышцы.

Исследование также показало, что гибель клеток и потеря волокон сердечной мышцы могут происходить даже при отсутствии воспаления.

"Воспаление может быть вторым ударом помимо повреждений, вызванных вирусов, но само воспаление не является первоначальной причиной повреждения сердца", – подытожил Лавин.