Б'є в самісіньке серце. Коронавірус знищує клітини серцевого м'яза

Дослідники з'ясували, як SARS-CoV-2 впливає на роботу людського серця.

Вчені з'ясували механізм того, як коронавірус порушує роботу серця. Про це повідомляє SciTechDaily.

З самого початку пандемії коронавірус був пов'язаний з проблемами серця. Але досі залишалося відкритим питання, чи спричинені ці проблеми самим вірусом, що вражає серце, або запальною реакцією на вірусну інфекцію в інших частинах тіла.

Нове дослідження Школи медицини в Університеті Вашингтона свідчить про те, що пошкодження серця викликає вірус і його реплікація всередині клітин серцевого м'яза. Цей процес призводить до загибелі клітин і перешкоджає скороченню серцевого м'яза.

Вчені використовували стовбурові клітини для створення серцевої тканини і змоделювали її зараження коронавірусом.

"На ранньому етапі пандемії у нас були докази того, що коронавірус може викликати серцеву недостатність або пошкодження серця у здорових людей. Навіть у деяких спортсменів коледжів, яким дозволили повернутися до занять після COVID-19, пізніше з'явилися рубці в серці. Були суперечки щодо того, чи пов'язано це з прямою інфекцією серця або з системної запальної реакцією, яка виникає через інфекцію в легенях", — говорить старший автор дослідження Корі Лавін.

"Наше дослідження доводить, що у пацієнтів з COVID-19, у яких розвинулася серцева недостатність, вірус вражає серце, особливо клітини серцевого м'яза", — додають вчені.

Лавін та його колеги також використовували стовбурові клітини для створення тканин людського серця, щоб змоделювати їх скорочення. Вчені з'ясували, що вірусна інфекція не тільки вбиває клітини серцевого м'яза, а й руйнує м'язові волокна, відповідальні за скорочення серцевого м'яза.

Дослідження також показало, що загибель клітин і втрата волокон серцевого м'яза можуть відбуватися навіть при відсутності запалення.

"Запалення може бути другим ударом крім пошкоджень, викликаних вірусом, але саме запалення не є первинною причиною пошкодження серця", — підсумував Лавін.