Полезно для здоровья сердца: 7 продуктов с высоким содержанием магния

Правильная работа сердечно-сосудистой системы во многом зависит от того, получает ли организм в достаточном количестве необходимые питательные веществ аи важные микроэлементы. Питание играет немалую роль в нашем здоровье, именно поэтому важно употреблять достаточное количество продуктов, которые содержат важный для сердца магний.

Магний может не получать столько внимания, сколько другие питательные вещества, но он крайне важен для вашего сердца! От регулирования артериального давления до поддержания правильной работы мышц, он необходим для сердечно-сосудистой системы. О включение определенных продуктов, богатых магнием, в свой рацион, пишет Health Shots.

Темный шоколад

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Темный шоколад, особенно, содержащиq 70 и более процентов какао, является не только вкусным лакомством, но и отличным источником магния. Высокое содержание магния, а также антиоксидантов, называемых флавоноидами, может помочь снизить кровяное давление, уменьшить воспаление и улучшить приток крови к сердцу. Тем не менее важно употреблять темный шоколад в умеренных количествах, так как он может содержать много калорий и сахара.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, киноа, овес, ячмень и цельная пшеница, являются отличными источниками магния. Например, чашка вареной киноа содержит около 118 миллиграммов (мг) магния, в то время как чашка вареной овсянки содержит около 57 мг. Они также богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови, что важно для поддержания здоровья сердца. Магний помогает поддерживать правильную работу сердца, расслабляя клетки сердечной мышцы.

Орехи

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Орехи, такие как миндаль, кешью и бразильские орехи, являются еще одним отличным источником магния, поддерживающим здоровье сердца. Небольшая горсть кешью (28 граммов) содержит 80 мг магния, что составляет 20 % от вашей суточной нормы. Орехи также богаты полезными жирами, такими как омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и помогают контролировать уровень холестерина. Сосредоточьтесь на включении различных орехов в свой ежедневный рацион, чтобы ваше сердце получало необходимый ему магний.

Зеленые листовые овощи

Зеленые овощи, особенно шпинат, капуста и мангольд, являются одними из лучших растительных источников магния. Например, одна чашка вареного шпината содержит около 158 мг магния, что составляет около 37 % от рекомендуемой суточной нормы. Эта зелень также богата необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, помогаю снизить окислительный стресс, основной фактор сердечных заболеваний.

Семечки

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Семена, особенно тыквенные, чиа и подсолнечные, богаты магнием. Всего 28 граммов тыквенных семечек содержат 168 мг магния, что удовлетворяет 40 % нашей ежедневной потребности в магнии. Эти семена также богаты полезными жирами, клетчаткой и растительным белком, что делает их полезными для здоровья сердца. Содержащийся в них магний помогает регулировать кровяное давление и снижать уровень стресса. Семена чиа, в частности, также богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, не только богата омега-3 жирными кислотами, но и обеспечивает хорошее количество магния. Было доказано, что омега-3 помогают снизить уровень триглицеридов, уменьшить воспаление и предотвратить образование тромбов — все это способствует улучшению здоровья сердца. Жирная рыба также содержит высокий уровень витамина D, который играет роль в регулировании артериального давления и снижении риска сердечных заболеваний.

Авокадо

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Авокадо богат полезными жирами, клетчаткой и многочисленными витаминами и минералами, включая магний. Один средний авокадо содержит около 58 мг магния, а также калий, который помогает поддерживать здоровый уровень артериального давления. Магний помогает регулировать функцию сердечной мышцы, в то время как калий поддерживает электролитный баланс, способствуя правильному сердечному ритму. Полезные для сердца жиры в авокадо также помогают снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

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