Выбросить немедленно: 9 самых вредных продуктов для здоровья сердца

Выбор правильных продуктов питания чрезвычайно важен для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте о продуктах, которые могут нанести вред вашему сердцу, и почему вам следует их избегать.

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Для того чтобы сохранить здоровье сердца, важно вести здоровый образ жизни и, конечно, же, правильно питаться. Иногда мы выбираем продукты, которые удовлетворяют наши вкусовые рецепторы, но могут навредить здоровью. Избегая этих нездоровых продуктов, вы можете защитить свое сердце и способствовать улучшению здоровья в целом. Об этом пишет Health Shots.

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Соль

Фото: Freepik

Чрезмерное количество соли повышает кровяное давление, нагружая здоровье сердца и приводя к более высокому риску сердечных заболеваний и инсульта. Ограниченное употребление натрия является ключом к здоровью сердца.

Жареная пища

Жареная пища вкусна и может быть заманчивой, но она часто богата трансжирами, которые могут повысить уровень плохого холестерина. Это приводит к закупорке артерий и повышает риск сердечных заболеваний.

Мясные полуфабрикаты

Сосиски, бекон и колбаски доставляют удовольствие людям, которые не отказывают себе в употреблении мяса, но они содержат большое количество натрия и консервантов. Они могут вызвать высокое кровяное давление, повышая риск проблем с сердцем.

Газировка

Фото: Freepik

Газировка и энергетические напитки повышают наши вкусовые рецепторы и уровень энергии, но они приводят к ненужному увеличению веса и резистентности к инсулину. Кроме того, употребление эти напитков увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета 2-го типа.

Снеки

Чипсы и крекеры богаты вредными жирами и натрием, что способствует увеличению веса, высокому кровяному давлению и проблемам с сердцем.

Белый хлеб

Рафинированное зерно в белом хлебе содержит мало клетчатки, что вызывает скачки сахара в крови и способствует увеличению веса и заболеваниям сердца. Варианты фастфуда, такие, как гамбургеры и пицца, также богаты рафинированными жирами, натрием и пустыми калориями, которые вредны для сердца.

Конфеты и сладости

Фото: Freepik

Избыток сахара в конфетах повышает уровень сахара в крови, что приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и более высокому риску сердечных заболеваний.

Жирная молочка

Молоко, сыр и йогурт с высоким содержанием жира могут повышать уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний с течением времени. В целом это здоровая пища, но употреблять ее нужно в умеренных количествах.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя повышает кровяное давление, приводит к увеличению веса, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта.

Напомним, 5 советов от кардиолога, которые помогут снизить холестерин.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты помогут сохранить здоровье сердца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту