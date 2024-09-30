Викинути негайно: 9 найшкідливіших продуктів для здоров'я серця

Вибір правильних продуктів харчування надзвичайно важливий для зниження ризику серцево-судинних захворювань. Дізнайтеся про продукти, які можуть завдати шкоди вашому серцю, та чому вам слід їх уникати.

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Для того щоб зберегти здоров'я серця, важливо вести здоровий спосіб життя і, звісно ж, правильно харчуватися. Іноді ми вибираємо продукти, які задовольняють наші смакові рецептори, але можуть нашкодити здоров'ю. Уникаючи цих нездорових продуктів, ви можете захистити своє серце і сприяти поліпшенню здоров'я загалом. Про це пише Health Shots.

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Сіль

Фото: Freepik

Надмірна кількість солі підвищує кров'яний тиск, навантажуючи здоров'я серця та призводячи до вищого ризику серцевих захворювань та інсульту. Обмежене вживання натрію є ключовим до здоров'я серця.

Смажена їжа

Смажена їжа смачна і може бути приваблива, але вона часто багата на трансжири, які можуть підвищити рівень поганого холестерину. Це призводить до закупорювання артерій і підвищує ризик серцевих захворювань.

М'ясні напівфабрикати

Сосиски, бекон і ковбаски приносять задоволення людям, які не відмовляють собі у вживанні м'яса, але вони містять велику кількість натрію і консервантів. Це може спричинити високий кров'яний тиск, підвищуючи ризик проблем із серцем.

Газована вода

Фото: Freepik

Газована вода та енергетичні напої підвищують наші смакові рецептори та рівень енергії, але вони призводять до непотрібного збільшення ваги та резистентності до інсуліну. Крім того, вживання цих напоїв збільшує ризик серцевих захворювань і діабету 2-го типу.

Снеки

Чипси та крекери багаті на шкідливі жири і натрій, що сприяє збільшенню ваги, високому кров'яному тиску і проблемам із серцем.

Білий хліб

Рафіноване зерно в білому хлібі містить мало клітковини, що спричиняє стрибки цукру в крові та сприяє збільшенню ваги й захворюванням серця. Варіанти фастфуду, як-от гамбургери і піца, також багаті на рафіновані жири, натрій і порожні калорії, які шкідливі для серця.

Цукерки та солодощі

Фото: Freepik

Надлишок цукру в цукерках підвищує рівень цукру в крові, що призводить до збільшення ваги, резистентності до інсуліну і вищого ризику серцевих захворювань.

Жирна молочка

Молоко, сир і йогурт із високим вмістом жиру можуть підвищувати рівень холестерину, збільшуючи ризик серцевих захворювань із плином часу. Загалом це здорова їжа, але вживати її потрібно в помірних кількостях.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю підвищує кров'яний тиск, призводить до збільшення ваги, збільшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту.

Нагадаємо, 5 порад від кардіолога, які допоможуть знизити холестерин.

Раніше Фокус писав про те, які продукти допоможуть зберегти здоров'я серця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця