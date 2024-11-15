Корисно для здоров'я серця: 7 продуктів з високим вмістом магнію

Правильна робота серцево-судинної системи багато в чому залежить від того, чи отримує організм у достатній кількості необхідні поживні речовини та важливі мікроелементи. Харчування відіграє чималу роль у нашому здоров'ї, саме тому важливо вживати достатню кількість продуктів, які містять важливий для серця магній.

Магній може не отримувати стільки уваги, скільки інші поживні речовини, але він вкрай важливий для вашого серця! Від регулювання артеріального тиску до підтримки правильної роботи м'язів, він необхідний для серцево-судинної системи. Про включення певних продуктів, багатих на магній, у свій раціон, пише Health Shots.

Темний шоколад

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Темний шоколад, особливо той, що містить 70 і більше відсотків какао, є не тільки смачними ласощами, а й чудовим джерелом магнію. Високий вміст магнію, а також антиоксидантів, званих флавоноїдами, може допомогти знизити кров'яний тиск, зменшити запалення і поліпшити приплив крові до серця. Проте важливо вживати темний шоколад у помірних кількостях, оскільки він може містити багато калорій і цукру.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти, такі як коричневий рис, кіноа, овес, ячмінь і цільна пшениця, є чудовими джерелами магнію. Наприклад, чашка вареної кіноа містить близько 118 міліграмів (мг) магнію, тоді як чашка вареної вівсянки містить близько 57 мг. Вони також багаті на клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину і регулювати рівень цукру в крові, що важливо для підтримки здоров'я серця. Магній допомагає підтримувати правильну роботу серця, розслабляючи клітини серцевого м'яза.

Горіхи

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Горіхи, такі як мигдаль, кеш'ю і бразильські горіхи, є ще одним чудовим джерелом магнію, що підтримує здоров'я серця. Невелика жменя кеш'ю (28 грамів) містить 80 мг магнію, що становить 20 % від вашої добової норми. Горіхи також багаті на корисні жири, такі як омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення і допомагають контролювати рівень холестерину. Зосередьтеся на включенні різних горіхів у свій щоденний раціон, щоб ваше серце отримувало необхідний йому магній.

Зелені листові овочі

Зелені овочі, особливо шпинат, капуста і мангольд, є одними з найкращих рослинних джерел магнію. Наприклад, одна чашка вареного шпинату містить близько 158 мг магнію, що становить близько 37 % від рекомендованої добової норми. Ця зелень також багата необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами, що допомагають знизити окислювальний стрес, основний фактор серцевих захворювань.

Насіння

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Насіння, особливо гарбузове, чіа та соняшникове, багате на магній. Усього 28 грамів гарбузового насіння містить 168 мг магнію, що задовольняє 40 % нашої щоденної потреби в магнії. Це насіння також багате на корисні жири, клітковину і рослинний білок, що робить його корисним для здоров'я серця. Магній, що міститься в ньому, допомагає регулювати кров'яний тиск і знижувати рівень стресу. Насіння чіа, зокрема, також багате на омега-3 жирні кислоти, які сприяють поліпшенню здоров'я серцево-судинної системи.

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось, скумбрія і сардини, не тільки багата на омега-3 жирні кислоти, а й забезпечує хорошу кількість магнію. Було доведено, що омега-3 допомагають знизити рівень тригліцеридів, зменшити запалення і запобігти утворенню тромбів — усе це сприяє поліпшенню здоров'я серця. Жирна риба також містить високий рівень вітаміну D, який відіграє роль у регулюванні артеріального тиску та зниженні ризику серцевих захворювань.

Авокадо

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Авокадо багатий на корисні жири, клітковину і численні вітаміни та мінерали, включно з магнієм. Один середній авокадо містить близько 58 мг магнію, а також калій, який допомагає підтримувати здоровий рівень артеріального тиску. Магній допомагає регулювати функцію серцевого м'яза, тоді як калій підтримує електролітний баланс, сприяючи правильному серцевому ритму. Корисні для серця жири в авокадо також допомагають знизити рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і підвищити рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ).

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