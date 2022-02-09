Домашние хомяки могут заражать людей коронавирусом: грызуны устроили вспышку в Гонконге

Исследователи подтвердили, что домашние хомяки – второй вид после норок, который может заражать людей COVID-19.

Новое исследование показало, что домашние хомяки могут не только заражаться COVID-19, но и передавать его людям. Вероятно, именно хомяки стали причиной недавней вспышки коронавируса в Гонконге. Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно результатам расследования, местный зоомагазин стал эпицентром недавней вспышки коронавируса в городе. В результате вирус подхватили около 50 человек, а также пришлось избавиться от 2200 хомяков.

Достаточно большое число животных может заражаться коронавирусом от людей, но до недавнего времени только норки могли передавать вирус людям. Первые намеки на то, что хомяки могут заражать людей появились, когда в январе 2022 года 23-летний работник зоомагазина в Гонконге получил положительный тест на COVID-19. Вирусологи утверждают, что это был первый подтвержденный случай штамма "Дельта" в городе за последние три месяца.

После этого заразилась посетительница магазина, которая передала вирус членам своей семьи.

Для того, чтобы разобраться в ситуации были взяты мазки у сотен грызунов в зоомагазине и на складе, куда они поставлялись. Антитела коронавируса были обнаружены у 15 из 28 сирийских хомяков. Ни у одного грызуна не было явных симптомов вируса.

Вместе с хомяками также были проверены мыши, морские свинки, кролики, шиншиллы и карликовые хомяки. У этой группы грызунов антител не было найдено.

Вирусолог из Университета Гонконга Лео Пун вместе с командой провели секвенирование вирусного генома, взятого у хомяков. Анализ показал, что все грызуны в зоомагазине были инфицированы штаммом Дельта. Мутации в вирусных геномах указывали на то, что передача вируса длилась в течение некоторого времени, предположительно, с середины ноября. Известно, что зараженные хомяки были импортированы из Нидерландов в декабре и январе.

Анализ образцов, взятых у работника зоомагазина, показал, что его вирусный геном совпадает с тем, который был найден у грызунов.

Это исследование является первым, в котором были предоставлены убедительные доказательства того, что хомяки могут заражаться коронавирусом от людей и передавать его обратно. Также хомяки могут заражать COVID-19 друг друга.

"Генетический и эпидемиологический анализ показал, что имели место сразу две независимых передачи вируса от хомяка к человеку. После этого зараженные люди смогли распространять вирус между собой. Ввоз зараженных хомяков был наиболее вероятным источником вспышки", – говорит Пун.

Самое необычное в этой истории то, что вирус смог "достаточно эффективно передаваться между людьми" после репликации среди хомяков, подчеркнул автор исследования.

Несмотря на то, что глобальные сети торговли домашними животными могут оказаться еще одним путем распространения для вируса, риск заразиться от человека намного выше, чем от грызуна. Вирусологи призывают не искать угроз в домашних питомцах, которые уже живут бок о бок со своими хозяевами.