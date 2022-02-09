Домашні хом'яки можуть заражати людей коронавірусом: гризуни влаштували спалах у Гонконзі

Дослідники підтвердили, що домашні хом'яки – другий вид після норки, який може заражати людей COVID-19.

Нове дослідження показало, що домашні хом'яки можуть не тільки заражатись COVID-19, але й передавати його людям. Ймовірно, саме хом'яки спричинили нещодавній спалах коронавірусу в Гонконгу. Про це повідомляє The Guardian.

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Згідно з результатами розслідування, місцевий зоомагазин став епіцентром нещодавнього спалаху коронавірусу в місті. В результаті вірус підхопило близько 50 людей, а також довелося позбутися 2200 хом'яків.

Досить велика кількість тварин може заражатись коронавірусом від людей, але донедавна тільки норки могли передавати вірус людям. Перші натяки на те, що хом'яки можуть заражати людей, з'явилися, коли в січні 2022 року 23-річний працівник зоомагазину в Гонконгу отримав позитивний тест на COVID-19. Вірусологи стверджують, що це перше підтвердження випадку штаму "Дельта" в місті за останні три місяці.

Після цього заразилася відвідувачка магазину, яка передала вірус членам сім'ї.

Для того, щоб розібратися в ситуації, взяли мазки в сотень гризунів у зоомагазині та на складі, куди їх доставляли. Антитіла коронавірусу виявили в 15 із 28 сирійських хом'яків. Жоден гризун не мав явних симптомів вірусу.

Разом з хом'яками також перевірили мишей, морських свинок, кроликів, шиншил та карликових хом'яків. У цієї групи гризунів антитіл не знайшли.

Вірусолог з Університету Гонконгу Лео Пун разом із командою провели секвенували вірусноий геном, взятий у хом'яків. Аналіз показав, що гризунів в зоомагазині інфікував штам Дельта. Мутації у вірусних геномах вказували на те, що вірус передавали певний час, ймовірно, із середини листопада. Відомо, що заражених хом'яків імпортували з Нідерландів у грудні та січні.

Аналіз зразків, взятих у працівника зоомагазину, показав, що його вірусний геном збігається з тим, який знайшли в гризунів.

Це дослідження є першим, в якому надали переконливі докази того, що хом'яки можуть заражатись коронавірусом від людей і передавати його назад. Також хом'яки можуть заражати один одного COVID-19.

"Генетичний та епідеміологічний аналіз показав, що вірус передався від хом'яка до людини незалежно одразу двічі. Після цього заражені люди змогли поширювати вірус між собою. Ввезення заражених хом'яків — найімовірніше джерел спалаху", – каже Пун.

Найнезвичайніше в цій історії те, що вірус зміг "досить ефективно передаватися між людьми" після реплікації серед хом'яків, наголосив автор дослідження.

Попри те, що глобальні мережі торгівлі домашніми тваринами можуть виявитися ще одним шляхом розповсюдження для вірусу, ризик заразитися від людини набагато вищий, ніж від гризуна. Вірусологи закликають не шукати погроз у домашніх улюбленцях, які вже живуть пліч-о-пліч зі своїми господарями.