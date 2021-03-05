Статистика коронавірусу станом на 5 березня: понад 10 тисяч нових випадків хвороби

В Україні другу добу поспіль фіксують більше 10 тисяч зафіксованих випадків COVID-19.

За минулу добу в Україні другий день поспіль зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків захворювання. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

10 155 нових випадків коронавірусної хвороби CVOID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 березня. Серед них у 577 дітей та 345 медичних працівників.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані — 3 355 осіб;

летальних випадків — 172;

одужали — 4 149 осіб;

З 4 по 5 березня проведено 83 756 тестувань (зокрема методом ПЛР — 40 393, методом ІФА — 16 127, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 27 236).

З моменту початку пандемії в Україні:

захворіло — 1 384 917 осіб;

одужали — 1 191 022 особи;

летальних випадків — 26 763;

проведення ПЛР-тестів — 7 062 386.

За минулу добу найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

м. Київ — 910 випадків;

Вінницька область — 816 випадків;

Волинська область — 277 випадків;

Дніпропетровська область — 497 випадків;

Донецька область — 334 випадки;

Житомирська область — 695 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 737 випадків;

Київська область — 690 випадків;

Кіровоградська область — 69 випадків;

Луганська область — 50 випадків;

Львівська область — 646 випадків;

Миколаївська область — 209 випадків;

Одеська область — 372 випадки;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 198 випадків;

Сумська область — 238 випадків;

Тернопільська область — 394 випадки;

Харківська область — 566 випадків;

Херсонська область — 54 випадки;

Хмельницька область — 418 випадки;

Черкаська область — 204 випадки;

Чернівецька область — 561 випадок;

Чернігівська область — 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня в Україні госпіталізовані 3 349 хворих на COVID-19. На той момент заповненість ліжко-місць склала 38,96% (всього 69 867 пацієнтів із COVID-19 у стаціонарах). За добу кількість вільних ліжок для хворих з інфекцією або підозрою на неї скоротилося на 814, адже 3 березня були зайнято 25 828 місць.

Найважча епідемічна ситуація в Івано-Франківській області, де заповненими виявилися 84,34% ліжко-місць (напередодні було 82,38). В антирейтинг також потрапили Закарпатська (78,02%) і Вінницька (60,03%) області.

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