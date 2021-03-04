Украине необходимо готовиться к новому локдауну, – эксперт ЮНИСЕФ (видео)

Речь идет о нескольких неделях, утверждает специалист, ведь точно также все начиналось и в прошлый раз.

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ, доктор-инфекционист Екатерина Булавинова заявила, что Украине необходимо готовиться к новой вспышке коронавируса и возможно к третьему локдауну.

Об этом она заявила в эфире ТСН на канале 1+1.

"Я думаю, мы говорим о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Когда на Западной Украине мы видели высокое количество больных, считая, что нас это не коснется и пройдет мимо. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун", – сказала Булавинова.

Она отметила, что в данной ситуации необходимо серьезно отнестись к вакцинации, особенно врачам.

"Именно поэтому те медицинские работники, которые сейчас могут вакцинироваться – обязательно должны это сделать", – сказала Булавинова.

По ее словам, вакцина, которая уже поступила в Украину, имеет высокое качество, и сейчас ей обеспечиваются в первую очередь больницы, где находятся люди, зараженные коронавирусом.

"Сейчас, в начале вакцинации, вся вакцина идет именно в "ковидные" больницы. Конечно, мы ожидаем, что все этапы будут быстро развиваться: если в Украину зайдет много вакцин – этапы могут развернуться параллельно и различные группы будут иметь доступ к вакцинам одновременно", – сказала медицинский эксперт.

Она выразила надежду, что вакцинация в Украине будет наращивать темпы, и это значительно уменьшит рост заболеваемости.

"Потому что только быстрая вакцинация будет иметь значение в вопросе снижения количества людей, умирающих от коронавируса, и тех, кого госпитализируют из-за вируса. Надеемся, что темпы будут наращиваться с максимальной скоростью", – сказала Булавинова.

На вопрос журналиста, вакцинировалась ли она сама, эксперт ЮНИСЕФ ответила, что у нее еще не было такой возможности.

"Но как только мне ее дадут, я немедленно вакцинируюсь той вакциной, которая есть сейчас в Украине, поскольку она качественная и хорошая", – подытожила эксперт ЮНИСЕФ.

Отметим, Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна коронавируса.

"Мы каждый день видим увеличение количества заболевших. К сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это статистика. Ее нельзя скрыть или интерпретировать иначе", – сказал Шмыгаль, добавив, что на текущий момент в Украине действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун уже ввели в ряде областей.