Україні необхідно готуватися до нового локдауну, — експерт ЮНІСЕФ (відео)

Йдеться про кілька тижнів, стверджує фахівець, адже точно також все починалося і минулого разу.

Медичний експерт ЮНІСЕФ, доктор-інфекціоніст Катерина Булавінова заявила, що Україні необхідно готуватися до нового спалаху коронавірусу і, можливо, до третього локдауну.

Про це вона заявила в ефірі ТСН на каналі 1+1.

"Я думаю, ми говоримо про декілька тижнів, адже так починалося і минулого разу. Коли на Західній Україні ми бачили високу кількість хворих, вважаючи, що нас це не торкнеться і пройде мимо. Нас це торкнеться, цілком можливий третій локдаун", — сказала Булавінова.

Вона зазначила, що у цій ситуації необхідно серйозно поставитися до вакцинації, особливо лікарям.

"Саме тому ті медичні працівники, які зараз можуть вакцинуватися — обов'язково повинні це зробити", — сказала Булавінова.

За її словами, вакцина, яка вже надійшла в Україну, має високу якість, і зараз нею забезпечуються У першу чергу лікарні, де перебувають люди, заражені коронавірусом.

"Зараз, на початку вакцинації, вся вакцина йде саме в "ковідні" лікарні. Звичайно, ми очікуємо, що всі етапи швидко розвиватимуться: якщо в Україну зайде багато вакцин — етапи можуть розгорнутися паралельно і різні групи матимуть доступ до вакцин одночасно", — сказала медичний експерт.

Вона висловила надію, що вакцинація в Україні нарощуватиме темпи, і це значно зменшить зростання захворюваності.

"Тому що тільки швидка вакцинація матиме значення у питанні зниження кількості людей, які помирають від коронавірусу, і тих, кого госпіталізують через вірус. Сподіваємося, що темпи нарощуватимуться з максимальною швидкістю", — сказала Булавінова.

На питання журналіста, чи вакцинувалася вона сама, експерт ЮНІСЕФ відповіла, що у неї ще не було такої можливості.

"Але як тільки мені її дадуть, я негайно вакцинуюся тієї вакциною, яка є зараз в Україні, оскільки вона якісна і хороша", — підсумувала експерт ЮНІСЕФ.

Зазначимо, Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу.

"Ми кожен день бачимо збільшення кількості хворих. На жаль, змушений констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це статистика. Її не можна приховати або інтерпретувати інакше", — сказав Шмигаль, додавши, що зараз в Україні діє адаптивний карантин, а жорсткий локдаун вже ввели у кількох областях.