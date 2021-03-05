Степанов назвал следующую область, которая может попасть в "красную" зону

Минздрав направит в Закарпатскую область инспекцию, чтобы детально проанализировать ситуацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов отправит своих заместителей в Закарпатскую область из-за рекордной загруженности коек с кислородом. Об этом он заявил в эфире "Право на владу".

"Самая большая загруженность коек с кислородом в Закарпатской области — 65%. И мы видим по динамике, что я отправлю на инспекцию туда, поскольку область ближайшая к тому, чтобы тоже войти в красную зону", — утверждает Степанов.

По словам министра, беспокоящая ситуация по уровню госпитализации в Винницкой, Николаевской и Киевской областях, которые сейчас находятся в оранжевой зоне карантина.

Ныне в "красной" зоне карантина находится Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Поэтому в "Укрзализныце" приостановят продажу билетов в Житомир и Черновцы с 7 по 12 марта. А ограничение в Ивано-Франковске начались еще раньше.

Напомним, 24 февраля в Украине вернулись к системе адаптивных зон карантина. По прогнозам Национальной академии наук в Украине ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. В стране вновь начали расти показатели госпитализации и распространения коронавирусной болезни. А по словам премьер-министра Шмыгаля, в Украине начинается третья волна коронавируса.

Отметим, в Ивано-Франковской области местные власти просят перенаправить в область больше доз вакцины.