Ивано-Франковск просит у правительства больше доз вакцины

По словам мэра Руслана Марцинкива, городу выдали около 500 доз вакцин.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство предоставить городу больше доз вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", — сообщил он.

По его словам, городу выдали около 500 доз вакцин.

В то же время, Марцинкив сообщил, что проблемы с вакцинацией — связаны, в частности, с провалом коммуникации.

Он считает, что правительство могло провести более качественную коммуникацию о том, что вакцина Covishield — такая же, как и от Oxford/AstraZeneca.

"Разве было трудно привезти специалиста из AstraZeneca, который бы сказал, что "в Индии производят ту самую AstraZeneca по нашей формуле? После этого было бы большее доверие к этой вакцине", — сказал Марцинкив.

Также он заявил, что в городе уже третий день проходит вакцинация медиков, однако соглашается только каждый второй.

Напомним, в Минздраве заявляли о планах привлечения знаменитостей к вакцинации, чтобы завлечь украинцев к ней. Ранее министр Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной CoviShield. Отметим, что по последним заявлениям в МОЗ, китайская вакцина Sinovac должна прибыть в Украину до 6 марта.