Китайская вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину до 6 марта, - Степанов

Вместе с поставкой прививки, уточнил глава Минздрава, будет доставлена вся документация по поводу ее эффективности.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что китайская вакцина Coronavac от производителя Sinovac должна приехать в Украину до 6 марта. Об этом он сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", — сказал он.

По его словам, "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий". Он говорит, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в стране.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". В разделе "услуги" появился подраздел "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Зайдя туда необходимо указать кем Вы работаете и населенный пункт, в котором Вы хотели бы получить прививку.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.