Китайська вакцина від коронавірусу повинна прибути в Україну до 6 березня, — Степанов

Разом з постачанням вакцини, уточнив голова МОЗ, буде доставлена вся документація з приводу її ефективності.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що китайська вакцина Coronavac від виробника Sinovac повинна приїхати в Україну до 6 березня. Про це він повідомив у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Ми чекаємо постачання Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням усіх документів з приводу ефективності", — сказав він.

За його словами, "держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій". Він каже, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в країні.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого о 7:00 вирушили в регіони.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". У розділі "Послуги" з'явився підрозділ "запис у лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди, необхідно вказати, ким ви працюєте і населений пункт, у якому ви хотіли б отримати щеплення.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.