Минздрав при помощи знаменитостей хочет завлечь украинцев к вакцинации

В ведомстве рассчитывают, что такой шаг поможет привлечь большее количество украинцев, а также снизить показатель утилизаций.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует привлекать к процессу вакцинации в стране публичных личностей и общественных деятелей, чтобы увеличить заинтересованность граждан в получении прививки. Об этом говорится в приказе ведомства №369, опубликованном в понедельник, 1 марта.

Приказ вносит изменения в Дорожную карту по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проведению массовой вакцинации в ответ на пандемию в Украине.

Раздел "Способы организации кампании по вакцинации" теперь содержит абзац, рекомендующий привлекать известных людей в ситуациях, когда есть риск неиспользования открытых флаконов вакцин в больших объемах и их последующей утилизации.

В Минздраве считают вероятными такие сценарии при отказах людей от прививок или большого количества противопоказаний, из-за которых полностью использовать флаконы с вакцинами будет невозможно.

Дополнение также есть и в разделе "Коммуникационная и информационная поддержка вакцинации".

В этом абзаце ведомство ссылается на успешный иностранный опыт привлечения государственных, культурных, общественных деятелей, спортсменов и лидеров религиозных общин к участию в кампаниях по повышению доверия граждан к вакцинации.

"Рекомендуется проведение публичных прививочных сессий против коронавирусной болезни COVID-19 для публичных лиц в Украине в начале кампании, в частности Президента Украины и Министра здравоохранения Украины", – говорится в приказе.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов уже вакцинировался публично индийской вакциной Covishield.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай — если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", — заявил он.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". В разделе "услуги" появился подраздел "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Зайдя туда необходимо указать кем Вы работаете и населенный пункт, в котором Вы хотели бы получить прививку.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. В частости, что она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.