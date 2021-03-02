МОЗ за допомогою знаменитостей хоче заманити українців до вакцинації

У відомстві розраховують, що такий крок допоможе залучити більшу кількість українців, а також знизити показник утилізації.

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує залучати до процесу вакцинації в країні публічних особистостей і громадських діячів, щоб збільшити зацікавленість громадян в отриманні щеплення. Про це йдеться в наказі відомства №369, опублікованому в понеділок, 1 березня.

Наказ вносить зміни в Дорожню карту з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію в Україні.

Розділ "Способи організації кампанії з вакцинації" тепер містить абзац, який рекомендує залучати відомих людей у ситуаціях, коли є ризик невикористання відкритих флаконів вакцин у великих обсягах і їхньої подальшої утилізації.

У МОЗ вважають імовірними такі сценарії за відмов людей від щеплень або великої кількості протипоказань, через які повністю використовувати флакони з вакцинами буде неможливо.

Доповнення також є і в розділі "Комунікаційна та інформаційна підтримка вакцинації".

У цьому абзаці відомство посилається на успішний іноземний досвід залучення державних, культурних, громадських діячів, спортсменів і лідерів релігійних громад до участі в кампаніях з підвищення довіри громадян до вакцинації.

"Рекомендується проведення публічних вакцинованих сесій проти коронавірусної хвороби COVID-19 для публічних осіб в Україні на початку кампанії, зокрема Президента України та Міністра охорони здоров'я України", — йдеться в наказі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов уже вакцинувався публічно індійською вакциною Covishield.

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти вибираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай — якщо ти не вакцинувався, то ти граєш в гру... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то чи не захворієш взагалі, чи в легкій формі перенесеш", — заявив він.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого о 7:00 вирушили в регіони.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". У розділі "послуги" з'явився підрозділ "запис у лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди, необхідно вказати, ким ви працюєте і населений пункт, у якому ви хотіли б отримати щеплення.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Здебільшого те, що вона виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.