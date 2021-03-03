Івано-Франківськ просить в уряду більше доз вакцини

За словами мера Руслана Марцінківа, місту видали приблизно 500 доз вакцин.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить уряд надати місту більше доз вакцини від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Скористався можливістю і звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин і допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я", — повідомив він.

За його словами, місту видали приблизно 500 доз вакцин.

У той же час, Марцінків повідомив, що проблеми з вакцинацією — пов'язані, зокрема, з провалом комунікації.

Він вважає, що уряд міг провести якіснішу комунікацію про те, що вакцина Covishield — така ж, як і від Oxford/AstraZeneca.

"Хіба було важко привезти фахівця з AstraZeneca, який би сказав, що "в Індії виробляють ту саму AstraZeneca за нашою формулою? Після цього була б більша довіра до цієї вакцини", — сказав Марцінків.

Також він заявив, що в місті вже третій день проходить вакцинація медиків, проте погоджується лише кожен другий.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли про плани залучення знаменитостей до вакцинації, щоб заманити українців до неї. Раніше міністр Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною CoviShield. Зазначимо, що з останніх заяв у МОЗ, китайська вакцина Sinovac повинна прибути в Україну до 6 березня.