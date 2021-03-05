Степанов назвав наступну область, яка може потрапити до "червоної" зони

МОЗ спрямує в Закарпатську область інспекцію, щоб детально проаналізувати ситуацію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрямує своїх заступників у Закарпатську область через рекордне перевантаження ліжок із киснем. Про це він заявив в ефірі "Право на владу".

"Найбільша завантаженість ліжок із киснем у Закарпатській області — 65%. І ми бачимо за динамікою, що я відправлю на інспекцію туди, оскільки область найближча до того, щоб теж увійти до червоної зони", — стверджує Степанов.

За словами міністра, ситуація, що турбує за рівнем госпіталізації, у Вінницькій, Миколаївській та Київській областях, які зараз знаходяться в помаранчевій зоні карантину.

Нині в "червоній" зоні карантину знаходиться Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Тому в "Укрзалізниці" призупинять продаж квитків у Житомир і Чернівці з 7 по 12 березня. А обмеження в Івано-Франківську почалися ще раніше.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні повернулися до системи адаптивних зон карантину. За прогнозами Національної академії наук в Україні ситуація з коронавірусом погіршуватиметься. У країні знову почали зростати показники госпіталізації і поширення коронавірусної хвороби. А за словами прем'єр-міністра Шмигаля, в Україні починається третя хвиля коронавірусу.

Зазначимо, в Івано-Франківській області місцева влада просять перенаправити в область більше доз вакцини.