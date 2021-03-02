"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Житомир и Черновцы из-за попадания в "красную" зону

До 6 марта включительно все пассажиры смогут добраться до своего места назначения.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях из-за "красного" уровня карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Интерфакс-Украина.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно "красных" карантинных зон, "УЗ" с 7 до 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях", — сказано в сообщении.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже купленными билетами на даты после 7 марта включительно.

В то же время, как сообщили в УЗ, пассажирам с билетами в населенные пункты областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", — говорят в компании-перевозчике.

С 26 февраля правила "красной" зоны действуют в Ивано-Франковской, а с 1 марта еще и в Черновицкой областях. Еще семь областей находятся в "оранжевой" зоне и рискуют перейти к более суровым ограничениям. Житомирскую область также переведут в "красную" зону санитарной опасности с соответствующими карантинными ограничениями.

Ранее стало известно, что с 26 февраля Кабинет министров запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в областях с "красным" уровнем опасности. Ограничение распространяется на поездки в автомобилях, железнодорожные маршруты и городской электротранспорт. Общественный транспорт может проезжать по населенным пунктам в "красной" зоне исключительно транзитом, не высаживая и не забирая пассажиров.