Кабмин запретил перевозки пассажиров в "красной" зоне: в "УЗ" рассказали, как долго это продлится

В компании сообщили, что ограничения вступают в силу с 26 февраля. Пассажиры, у которых уже есть билеты, могут вернуть за них деньги в кассах.

На заседании 24 февраля Кабмин принял постановление, которым запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в регионах, где устанавливается "красный" уровень эпидопасности. Об этом рассказывается на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины. Представители "Укрзализныци" в комментарии Фокусу рассказали, что ограничения будут действовать до того момента, пока не будет принято соответствующее решение комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ограничение касается автомобильных, железнодорожных перевозок, метрополитена и городского электротранспорта. Исключением являются лишь транзитные перевозки, то есть без высадки/посадки пассажиров в регионе "красной" зоны.

"Мы предлагаем ввести ограничительные меры по перевозке пассажиров пассажирским транспортом и внести изменения в постановление №1236, согласно которым на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемических мероприятий запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном. Также запрещаются перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет", — цитирует министра инфраструктуры Владислава Криклия его пресс-служба.

Перевозки служебным транспортом и арендованными авто предприятий и учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршруту, о котором проинформировали Нацполицию не ранее, чем за 2 дня до поездки.

Также разрешаются перевозки специальными железнодорожными рейсами по внутреннему сообщению, если соответствующее решение принято в соответствии с заявкой областной государственной администрацией по согласованию с Мининфраструктуры и МОЗ. Решение касательно таких рейсов по пригородному сообщению будут принимать облгосадминистрации.

В "Укрзализныце" рассказали Фокусу, что вступают новые ограничения в силу с 26 февраля.

"Сейчас станции "красной" зоны закрыты для продажи проездных документов. УЗ выполнит все требования Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по корректировке графиков перевозок к населенным пунктам Ивано-Франковской области и из них и ограничит посадку и высадку пассажиров рейсов в этом регионе, начиная с 26 февраля. Пассажиры, у которых есть билеты на даты усиленного карантина в регионе, могут получить полную компенсацию в кассах УЗ", — рассказали в УЗ.

На вопрос "как долго продлятся такие ограничения?" Фокусу ответили, что это зависит от стабилизации ситуации с коронавирусом и решения региональной ситуации по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Если будет решение областной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о том, что ситуация с коронавирусной болезнью в регионе стабильная — курсирование поездов и продажа проездных документов будет сразу восстановлено. Заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проводится еженедельно", — отметили в УЗ.

Отметим, 23 февраля Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении в Ивано-Франковской области жесткого карантина ("локдауна"), который действовал по всей территории Украины в январе.

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. Сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья было занято более 90% ковидных коек.

По состоянию на 23 февраля в "красной" зоне кроме Ивано-Франковской области находилась и Черновицкая. В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.