Кабмін заборонив перевезення пасажирів у "червоній" зоні: в "УЗ" розповіли, як довго це триватиме

У компанії повідомили, що обмеження вступають у силу з 26 лютого. Пасажири, у яких уже є квитки, можуть повернути за них гроші в касах.

На засіданні 24 лютого Кабмін ухвалив постанову, якою заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення в регіонах, де встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки. Про це розповідається на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. Представники "Укрзалізниці" в коментарі Фокусу розповіли, що обмеження діятимуть до того моменту, поки не буде прийнято відповідне рішення комісією з питань ТЕБ та НС.

Обмеження стосується автомобільних, залізничних перевезень, метрополітену і міського електротранспорту. Винятком є лише транзитні перевезення, тобто без висадки/посадки пасажирів у регіоні "червоної" зони.

"Ми пропонуємо ввести обмежувальні заходи з перевезення пасажирів пасажирським транспортом та внести зміни до постанови №1236, згідно з якою на території регіонів, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняються регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом та метрополітеном. Також забороняються перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років", — цитує міністра інфраструктури Владислава Криклія його прес-служба.

Перевезення службовим транспортом і орендованими авто підприємств і установ вирішуються в межах кількості місць для сидіння з обов'язковим використанням засобів індивідуального захисту і тільки за маршрутом, про який поінформували Нацполіцію не раніше, ніж за 2 дні до поїздки.

Також дозволяються перевезення спеціальними залізничними рейсами по внутрішньому сполученню, якщо відповідне рішення прийнято відповідно до заявки обласною державною адміністрацією за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ. Рішення щодо таких рейсів щодо приміського сполучення прийматимуть облдержадміністрації.

В "Укрзалізниці" розповіли Фокусу, що вступають нові обмеження в силу з 26 лютого.

"Наразі станції "червоної" зони закриті для продажу проїзних документів. УЗ виконає всі вимоги Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо коригування графіків перевезень до населених пунктів Івано-Франківської області і з них і обмежить посадку і висадку пасажирів рейсів у цьому регіоні, починаючи з 26 лютого. Пасажири, у яких є квитки на дати посиленого карантину в регіоні, можуть отримати повну компенсацію в касах УЗ", — розповіли в УЗ.

На запитання "як довго триватимуть такі обмеження?" Фокусу відповіли, що це залежить від стабілізації ситуації з коронавірусом і рішення регіональної ситуації з питань ТЕБ та НС.

"Якщо буде рішення обласної регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про те, що ситуація з коронавірусної хворобою в регіоні стабільна — курсування поїздів і продаж проїзних документів буде відразу відновлено. Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проводиться щотижня", — зазначили в УЗ.

Зазначимо, що 23 лютого Держкомісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про введення в Івано-Франківській області жорсткого карантину ("локдауну"), який діяв по всій території України в січні.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області було зафіксовано на початку минулого тижня. У регіон був направлений головний санлікар Віктор Ляшко. Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень у регіон був доставлений мобільний госпіталь. Повідомлялося, що в деяких населених пунктах Прикарпаття було зайнято понад 90% ковідних ліжок.

Станом на 23 лютого в "червоній" зоні, крім Івано-Франківської області, перебувала і Чернівецька. У "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.