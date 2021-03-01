Житомирскую область переведут в "красную" зону карантина: "Мы поймали третью волну"

Житомирщина пополнит список областей, в которых действуют самые строгие ограничения.

Житомирскую область переведут в "красную" зону санитарной опасности с соответствующими карантинными ограничениями. Об этом глава областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил во время брифинга, который транслировали в "Фейсбук".

По словам губернатора, 1 марта такое решение должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После этого в "красной" зоне карантина окажутся все районы Житомирской области. По закону решение вступает в силу через 48 часов после принятия.

"Можно сказать, что мы поймали третью волну COVID-19", — сообщил Виталий Бунечко. — "За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 — втрое увеличилось количество заболевших".

"Красную" зону санитарно-эпидемической опасности нужно вводить, если в регионе три дня подряд загруженность коек для пациентов с COVID-19 во всех больницах превышает 65%, количество госпитализированных — больше 60, а количество тестов на 100 тысяч населения менее 300. В ней действуют самые строгие ограничения, в частности запрещено проведение массовых мероприятий, работа образовательных учреждений (кроме детских садов и первых классов начальной школы).

С 26 февраля правила "красной" зоны действуют в Ивано-Франковской, а с 1 марта еще и в Черновицкой областях. Еще семь областей находятся в "оранжевой" зоне и рискуют перейти к более суровым ограничениям.

Ранее стало известно, что с 26 февраля Кабинет министров запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в областях с "красным" уровнем опасности. Ограничение распространяется на поездки в автомобилях, железнодорожные маршруты и городской электротранспорт. Общественный транспорт может проезжать по населенным пунктам в "красной" зоне исключительно транзитом, не высаживая и не забирая пассажиров.

Напомним, Национальная академия наук исследовала распространение СOVID-19 и спрогнозировала ухудшение ситуации в марте. Согласно наблюдениям украинских ученых, в 19 областях начали заметно расти показатели заболеваемости и госпитализаций. Самые высокие темпы роста зафиксировали в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.