Житомирську область переведуть у "червону" зону карантину

Житомирщина поповнить список областей, у яких діють найсуворіші обмеження.

Житомирську область переведуть у "червону" зону санітарної небезпеки з відповідними карантинними обмеженнями. Про це голова обласної державної адміністрації Віталій Бунечко повідомив під час брифінгу, який транслювали у "Фейсбук".

За словами губернатора, 1 березня таке рішення повинна прийняти державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після цього в "червоній" зоні карантину опиняться всі райони Житомирської області. Згідно із законом рішення вступає в силу через 48 годин після ухвалення.

"За останній тиждень ми провели майже 6000 ПЦР-тестів і отримали 2716 хворих на COVID-19. За останні чотири тижні динаміка зросла від 900 майже до 2700 — втричі збільшилася кількість хворих", — пояснив причини Віталій Бунечко.

"Червону" зону санітарно-епідемічної небезпеки потрібно вводити, якщо в регіоні три дні поспіль завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 у всіх лікарнях перевищує 65%, кількість госпіталізованих — понад 60, а кількість тестів на 100 тисяч населення менше 300. У ній діють найсуворіші обмеження, зокрема заборонено проведення масових заходів, робота освітніх установ (крім дитячих садів і перших класів початкової школи).

З 26 лютого правила "червоної" зони діють в Івано-Франківській, а з 1 березня ще й у Чернівецькій областях. Ще сім областей у "помаранчевій" зоні і ризикують перейти до більш суворих обмежень.

Раніше стало відомо, що з 26 лютого Кабінет міністрів заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення в областях з "червоним" рівнем небезпеки. Обмеження поширюється на поїздки в автомобілях, залізничні маршрути і міський електротранспорт. Громадський транспорт може проїжджати по населених пунктах у "червоній" зоні тільки транзитом, не висаджуючи і не забираючи пасажирів.

Нагадаємо: Національна академія наук досліджувала поширення СOVID-19 і спрогнозувала погіршення ситуації в березні. Згідно зі спостереженнями українських учених, у 19 областях почали помітно зростати показники захворюваності і госпіталізацій. Найвищі темпи зростання зафіксували у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.