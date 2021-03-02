Укрзалізниця призупиняє продаж квитків у Житомир та Чернівці через потрапляння в "червону" зону

До 6 березня включно всі пасажири зможуть дістатися до свого місця призначення.

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Чернівецькій та Житомирській областях через "червоний" рівень карантинних обмежень. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, передає Інтерфакс-Україна.

"Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо "червоних" карантинних зон, "УЗ" з 7 до 12 березня призупинить продаж квитків у Чернівецькій і Житомирській областях", — сказано в повідомленні.

Також обмежать висадку та посадку пасажирів з уже купленими квитками на дати після 7 березня включно.

Водночас, як повідомили в УЗ, пасажирам з квитками в населені пункти областей доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції знаходяться за межами "червоної" зони.

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницую. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси почнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень", — говорять в компанії-перевізнику.

З 26 лютого правила "червоної" зони діють в Івано-Франківській, а з 1 березня ще й у Чернівецькій областях. Ще сім областей знаходяться в "помаранчевій" зоні і ризикують перейти до більш суворих обмежень. Житомирську область також переведуть в "червону" зону санітарної небезпеки з відповідними карантинними обмеженнями.

Раніше стало відомо, що з 26 лютого Кабінет міністрів заборонив регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення в областях з "червоним" рівнем небезпеки. Обмеження поширюється на поїздки в автомобілях, залізничні маршрути і міський електротранспорт. Громадський транспорт може проїжджати населеними пунктами в "червоній" зоні виключно транзитом, чи не висаджуючи і не забираючи пасажирів.