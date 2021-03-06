Статистика коронавируса на 6 марта: в лидерах Киев, Житомирская и Винницкая области

Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине заметно снизился после резкого двухдневного роста.

За прошедшие сутки медики зафиксировали 9 144 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава Максим Степанов разместил статистику на 6 марта в социальной сети "Фейсбук".

Среди заболевших насчитали 563 ребенка и 299 медицинских работников. Стоит отметить, что 4 и 5 марта количество новых больных перевалило за 10 тысяч.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы — 3309 человек;

летальных случаев — 156;

выздоровели — 3351 человек;

Медики провели за сутки 81 333 тестирований (в том числе методом ПЦР — 38972, методом ИФА — 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26734).

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

заболели — 1 394 061 человек;

выздоровели — 1 194 373;

умерли — 26 919;

проведения ПЦР-тестов — 7 101 358.

[ + – ] Статистика Минздрава по COVID-19 на 6 марта Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 682 случая;

Винницкая область — 714 случаев;

Волынская область — 195 случаев;

Днепропетровская область — 488 случаев;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 749 случаев;

Закарпатская область — 665 случаев;

Запорожская область — 188 случаев;

Ивано-Франковская область — 676 ​​случаев;

Киевская область — 595 случаев;

Кировоградская область — 47 случаев;

Луганская область — 35 случаев;

Львовская область — 531 случай;

Николаевская область — 337 случаев;

Одесская область — 375 случаев;

Полтавская область — 112 случаев;

Ровенская область — 198 случаев;

Сумская область — 194 случая;

Тернопольская область — 357 случаев;

Харьковская область — 522 случая;

Херсонская область — 62 случая;

Хмельницкая область — 376 случаев;

Черкасская область — 143 случая;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 188 случаев.

Минздраву не удалось получить данные из временно оккупированных территорий: Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщали, что по состоянию на вечер 5 марта пациенты с COVID-19 (или подозрением на нее) занимали 27 350 из 69 944 имеющихся койко-мест — это на 760 человек больше, чем накануне. Загруженность палат составила (39%). По данным Минздрава, за сутки в стационаре разместили 3302 пациента, а выписали 2 479 человек.

Самая тяжелая ситуация с госпитализацией наблюдается в таких регионах:

Ивано-Франковская область – загруженность 81,90% (ранее была 84,34%);

Закарпатская область – 80,67% (78,02% вчера);

Черновицкая область – 63,41% (63,88% днем ранее).

Меньше всего пациентов госпитализировали в Херсонской области, сейчас они занимают лишь 8,84% всех выделенных коек, а за сутки прирост составил 0,17%.