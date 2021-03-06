Статистика коронавируса на 6 березня: в лідерах Київ, Житомирська та Вінницька області

Рівень захворюваності COVID-19 в Україні помітно знизився після різкого дводенного зростання.

Упродовж минулої доби медики зафіксували 9 144 нові випадків захворювання коронавирусной інфекцією. Глава МОЗ Максим Степанов розмістив статистику на 6 березня в соціальній мережі "Фейсбук".

Серед захворілих нарахували 563 дитини і 299 медичних працівників. Варто відзначити, що 4 і 5 березня кількість нових хворих перевалило за 10 тисяч.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 3309 осіб;

летальних випадків — 156;

одужали — 3351 осіб;

Медики провели за добу 81 333 тестувань (в тому числі методом ПЛР — 38972, методом ІФА — 15627, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26734).

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 1 394 061 чоловік;

одужали — 1 194 373;

померли — 26 919;

проведено ПЛР-тестів — 7 101 358.

[ + – ] Статистика, надана МОЗ по COVID-19 на 6 березня Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільше випадків захворювання коронавірусів підтвердили в Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 682 випадки;

Вінницька область — 714 випадків;

Волинська область — 195 випадків;

Дніпропетровська область — 488 випадків;

Донецька область — 193 випадки;

Житомирська область — 749 випадків;

Закарпатська область — 665 випадків;

Запорізька область — 188 випадків;

Івано-Франківська область — 676 ​​випадків;

Київська область — 595 випадків;

Кіровоградська область — 47 випадків;

Луганська область — 35 випадків;

Львівська область — 531 випадок;

Миколаївська область — 337 випадків;

Одеська область — 375 випадків;

Полтавська область — 112 випадків;

Рівненська область — 198 випадків;

Сумська область — 194 випадки;

Тернопільська область — 357 випадків;

Харківська область — 522 випадки;

Херсонська область — 62 випадки;

Хмельницька область — 376 випадків;

Черкаська область — 143 випадки;

Чернівецька область — 522 випадки;

Чернігівська область — 188 випадків.

МОЗ не вдалося отримати дані з тимчасово окупованих територій: Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомляли, що станом на вечір 5 березня пацієнти з COVID-19 (або підозрою на неї) займали 27 350 з 69 944 наявних ліжко-місць — це на 760 осіб більше, ніж напередодні. Завантаженість палат склала (39%). За даними Міністерства охорони здоровʼя, за добу в стаціонарі розмістили 3302 пацієнта, а виписали 2 479 осіб.

Найважча ситуація з госпіталізацією спостерігається в таких регіонах:

Івано-Франківська область — завантаженість 81,90% (раніше була 84,34%);

Закарпатська область — 80,67% (78,02% вчора);

Чернівецька область — 63,41% (63,88% днем раніше).

Найменше пацієнтів госпіталізували в Херсонській області, зараз вони займають лише 8,84% всіх виділених ліжок, а за добу приріст склав 0,17%.