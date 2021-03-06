Статистика коронавируса на 6 березня: в лідерах Київ, Житомирська та Вінницька області
Рівень захворюваності COVID-19 в Україні помітно знизився після різкого дводенного зростання.
Упродовж минулої доби медики зафіксували 9 144 нові випадків захворювання коронавирусной інфекцією. Глава МОЗ Максим Степанов розмістив статистику на 6 березня в соціальній мережі "Фейсбук".
Серед захворілих нарахували 563 дитини і 299 медичних працівників. Варто відзначити, що 4 і 5 березня кількість нових хворих перевалило за 10 тисяч.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 3309 осіб;
- летальних випадків — 156;
- одужали — 3351 осіб;
Медики провели за добу 81 333 тестувань (в тому числі методом ПЛР — 38972, методом ІФА — 15627, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26734).
За весь час епідемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 1 394 061 чоловік;
- одужали — 1 194 373;
- померли — 26 919;
- проведено ПЛР-тестів — 7 101 358.
Найбільше випадків захворювання коронавірусів підтвердили в Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ — 682 випадки;
Вінницька область — 714 випадків;
Волинська область — 195 випадків;
Дніпропетровська область — 488 випадків;
Донецька область — 193 випадки;
Житомирська область — 749 випадків;
Закарпатська область — 665 випадків;
Запорізька область — 188 випадків;
Івано-Франківська область — 676 випадків;
Київська область — 595 випадків;
Кіровоградська область — 47 випадків;
Луганська область — 35 випадків;
Львівська область — 531 випадок;
Миколаївська область — 337 випадків;
Одеська область — 375 випадків;
Полтавська область — 112 випадків;
Рівненська область — 198 випадків;
Сумська область — 194 випадки;
Тернопільська область — 357 випадків;
Харківська область — 522 випадки;
Херсонська область — 62 випадки;
Хмельницька область — 376 випадків;
Черкаська область — 143 випадки;
Чернівецька область — 522 випадки;
Чернігівська область — 188 випадків.
МОЗ не вдалося отримати дані з тимчасово окупованих територій: Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Раніше повідомляли, що станом на вечір 5 березня пацієнти з COVID-19 (або підозрою на неї) займали 27 350 з 69 944 наявних ліжко-місць — це на 760 осіб більше, ніж напередодні. Завантаженість палат склала (39%). За даними Міністерства охорони здоровʼя, за добу в стаціонарі розмістили 3302 пацієнта, а виписали 2 479 осіб.
Найважча ситуація з госпіталізацією спостерігається в таких регіонах:
- Івано-Франківська область — завантаженість 81,90% (раніше була 84,34%);
- Закарпатська область — 80,67% (78,02% вчора);
- Чернівецька область — 63,41% (63,88% днем раніше).
Найменше пацієнтів госпіталізували в Херсонській області, зараз вони займають лише 8,84% всіх виділених ліжок, а за добу приріст склав 0,17%.