Третя хвиля COVID: за 6 березня госпіталізували рекордні 3 955 осіб

Ситуація залишається складною в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. У Києві заповнені майже 50% ліжок.

Станом на вечір 6 березня в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 з 70 053 койко-місць зайняті 27 458 (39,20%), що на 108 більше, ніж добою раніше.

Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я України.

За добу було госпіталізовано рекордні 3 955 пацієнта (за вчора, 5 березня, ця цифра склала 3 302), а виписали 3 782 людини (за вчора — 2 479).

Ситуація, як і раніше, залишається складною в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайнято 81,53% ліжко-місць (81,90% добою раніше);

Закарпатська область — 80,79% (80,67% напередодні);

Чернівецька область — 61,10% (63,41% вчора).

Також ситуація напружена в м. Києві: станом на вечір 6 березня там зайнято 48,56% ліжок для COVID-пацієнтів. У Миколаївській області цей показник становить 46,60%, у Львівській — 44,51%.

Станом на 6 березня найкраща ситуація в Херсонській області. Там зайнято лише 8,63% ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (добою раніше — 8,84%).

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, зазначив на своїй сторінці в Facebook, що число госпіталізованих пацієнтів збільшилося незначно через те, що по п'ятницях "завжди роблять багато виписок".

"Загальний графік взагалі поганий, зверніть увагу який зліт за всіма показниками по Україні, аналогічна картина і по Києву. Швидкість заповнення ліжкомісць по Україні — 628, по Києву досягла 85 ліжок на добу", — написав він.

[ + – ] Кількість зайнятих ліжок COVID-пацієнтами по Україні на 6 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Добові госпіталізації і виписки з коронавірусів по Україні на 6 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Кількість зайнятих ліжок COVID-пацієнтами по Києву на 6 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Добові госпіталізації і виписки з коронавірусів по Києву на 6 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Відзначимо, за минулу добу, 5 березня, кількість зайнятих ліжок COVID-пацієнтами збільшилася на 760. Також за день зафіксували 9 144 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюгге повідомив, що закінчення пандемії коронавірусу варто очікувати на початку 2022 року.