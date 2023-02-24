Новые санкции США: против кого в России введены и как ударят по агрессору
Всего Госдеп ввел санкции в отношении более 50 высокопоставленных российских чиновников, включая членов Кабинета министров и десятки губернаторов и глав регионов.
Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ввели против государства-агрессора дополнительные санкции. Информация об этом была опубликована на сайте Государственного департамента США.
Антироссийские санкции США: как пострадает экономика РФ
С 10 марта Соединенные Штаты вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.
Также известно, что Белый дом повысил тарифы на ввоз в Америку минералов и химпродукции из РФ.
Кроме того, введены экспортные ограничения против 90 компаний из РФ, КНР и других стран за помощь в обходе уже действующих санкций.
Какие санкции США ввели против политических и культурных деятелей России
Под новые санкции США попали 10 российских министров, включая главу Минэнерго Николая Шульгинова, министра культуры Ольгу Любимову, министра спорта Олега Матыцина, министра труда и соцзащиты Антона Котякова и главу МЧС Александра Куренкова.
Также под американские санкции попала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Под ограничения попала и журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева.
Госдеп также ввел санкции относительно:
- первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова;
- первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина;
- замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова.
Санкции Минфина США против РФ: что о них известно
В свою очередь Минфин США ввел рестрикции (ограничение производства, продажи и экспорта товаров, — ред.) против 22 физических лиц и 83 юридических лиц из России.
Под ограничения также попали предприятия металлургического сектора и горной промышленности страны-агрессора.
Дополнительные санкции 24 февраля были также введены против предприятий ВПК РФ.
Ограничения были введены и против банковской системы РФ. Под санкции попали:
- Ланта Банк;
- Металлинвестбанк;
- Московский кредитный банк;
- МТС Банк;
- СДМ-банк;
- Уральский банка реконструкции и развития;
- "Зенит";
- "Левобережный";
- "Приморье";
- "Санкт-Петербург";
- "Уралсиб".
Кроме того, США ввели ограничения против российской компании, которая взяла на себя управление Запорожской атомной станцией. Речь об акционерном обществе "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", зарегистрированной в Москве.
Под санкции также попал лично Олег Романенко — руководитель ЗАЭС, назначенный российскими оккупантами после захвата станции.
Санкции Минторга США: кого они коснутся
Минторг США в свою очередь внес в свой черный список 10 организаций, базирующихся в РФ, КНР и ряде других стран.
Так, были ужесточены экспортные ограничения в отношении Ирана из-за поставок ВС РФ ударных дронов, которыми атаковалась украинская инфрастуктура.
Кроме того, введены ограничения на экспорт в отношении Авиационного комплекса имени Ильюшина, Ракетного центра им. академика Макеева, Института прикладной математики им. Келдыша, Научно-исследовательского института системных исследований РАН.
Технопарк "Сколково" (агломерация всех ключевых субъектов местной предпринимательской деятельности РФ, — ред.) и связанные с ним компании также были внесены в "черный список" Минторга США за угрозу национальной безопасности
Напомним, 22 февраля стало известно о том, что администрация Джо Байдена приготовила новый набор ограничений против 200 российских физических и юридических лиц за поддержку большой войны в Украине. В центре внимания — фирмы-прокладки, помогающие Москве уклоняться от санкций.
Фокус также писал о том, что в конце января США ввели санкции против ЧВК "Вагнера". В новом санкционном перечне Минфина тогда появились 6 физических и 12 юридических лиц, связанных с наемниками и российским ВПК. Часть компаний поставляли боевикам спутниковые снимки для ведения войны в Украине.