Новые санкции США: против кого в России введены и как ударят по агрессору

Всего Госдеп ввел санкции в отношении более 50 высокопоставленных российских чиновников, включая членов Кабинета министров и десятки губернаторов и глав регионов.

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Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ввели против государства-агрессора дополнительные санкции. Информация об этом была опубликована на сайте Государственного департамента США.

Антироссийские санкции США: как пострадает экономика РФ

С 10 марта Соединенные Штаты вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

Также известно, что Белый дом повысил тарифы на ввоз в Америку минералов и химпродукции из РФ.

Кроме того, введены экспортные ограничения против 90 компаний из РФ, КНР и других стран за помощь в обходе уже действующих санкций.

Какие санкции США ввели против политических и культурных деятелей России

Под новые санкции США попали 10 российских министров, включая главу Минэнерго Николая Шульгинова, министра культуры Ольгу Любимову, министра спорта Олега Матыцина, министра труда и соцзащиты Антона Котякова и главу МЧС Александра Куренкова.

Также под американские санкции попала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Под ограничения попала и журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева.

Госдеп также ввел санкции относительно:

первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова;

первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина;

замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова.

Санкции Минфина США против РФ: что о них известно

В свою очередь Минфин США ввел рестрикции (ограничение производства, продажи и экспорта товаров, — ред.) против 22 физических лиц и 83 юридических лиц из России.

Под ограничения также попали предприятия металлургического сектора и горной промышленности страны-агрессора.

Дополнительные санкции 24 февраля были также введены против предприятий ВПК РФ.

Ограничения были введены и против банковской системы РФ. Под санкции попали:

Ланта Банк;

Металлинвестбанк;

Московский кредитный банк;

МТС Банк;

СДМ-банк;

Уральский банка реконструкции и развития;

"Зенит";

"Левобережный";

"Приморье";

"Санкт-Петербург";

"Уралсиб".

Кроме того, США ввели ограничения против российской компании, которая взяла на себя управление Запорожской атомной станцией. Речь об акционерном обществе "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", зарегистрированной в Москве.

Под санкции также попал лично Олег Романенко — руководитель ЗАЭС, назначенный российскими оккупантами после захвата станции.

Санкции Минторга США: кого они коснутся

Минторг США в свою очередь внес в свой черный список 10 организаций, базирующихся в РФ, КНР и ряде других стран.

Так, были ужесточены экспортные ограничения в отношении Ирана из-за поставок ВС РФ ударных дронов, которыми атаковалась украинская инфрастуктура.

Кроме того, введены ограничения на экспорт в отношении Авиационного комплекса имени Ильюшина, Ракетного центра им. академика Макеева, Института прикладной математики им. Келдыша, Научно-исследовательского института системных исследований РАН.

Технопарк "Сколково" (агломерация всех ключевых субъектов местной предпринимательской деятельности РФ, — ред.) и связанные с ним компании также были внесены в "черный список" Минторга США за угрозу национальной безопасности

Напомним, 22 февраля стало известно о том, что администрация Джо Байдена приготовила новый набор ограничений против 200 российских физических и юридических лиц за поддержку большой войны в Украине. В центре внимания — фирмы-прокладки, помогающие Москве уклоняться от санкций.

Фокус также писал о том, что в конце января США ввели санкции против ЧВК "Вагнера". В новом санкционном перечне Минфина тогда появились 6 физических и 12 юридических лиц, связанных с наемниками и российским ВПК. Часть компаний поставляли боевикам спутниковые снимки для ведения войны в Украине.