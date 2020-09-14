Консервация протеста. Что происходит в Беларуси накануне встречи Лукашенко и Путина в Сочи

13 сентября в Беларуси состоялся очередной марш героев, который, однако он завершился практически ничем. Несмотря на то, что протестующие дошли до минской "Конча-Заспы", а протесты посетили 100 тыс. человек, позитивного для оппозиции исхода вновь не случилось. 400 задержанных, множество избитых, а Александр Лукашенко и вовсе улетел в Сочи на встречу с Путиным. Что происходит в Беларуси в последнее время и получит ли "беломайдан" логическое завершение, разбирался Фокус.

13 сентября участники марша несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси снова собрались. Уже в пятый раз. Сами они утверждают, что их было не менее 100 тысяч человек, МВД утверждает, что около 3 тысяч, на фото с марша видно, что людей было достаточно много.

Марш на Дрозды

В это воскресение участники Марша героев отправились на Дрозды. Дрозды – это аналог украинской Кончи-Заспы под Киевом: микрорайон с частными домами, где проживают "сильные мира сего" на берегу речки Свислочи. Улицы тут носят названия: Алмазная, Изумрудная, Золотая и проч. Проживают министры (бывшие и действующие), чиновники и чиновники высокого ранга, силовики и судьи.

Правда, туда большинство протестующих не дошло, путь колонне, которая направлялась туда со стороны стелы "Минск — город-герой", преградили силовики. Тогда протестующие развернулись и пошли обратно. Но часть протестующих все же вошла в Дрозды и прошла по одной из улиц. Ровно до того момента, пока туда не приехали автомобили без опознавательных знаков, оттуда не посыпались дюжие молодые люди в балаклавах и масках (коронавирус как-никак) и не начали избивать людей.

Примечательно, но видео сняла одна из обитательниц Дроздов. Она довольно безэмоционально повторяла "какой ужас" и звала некоего Андрея посмотреть. Попыток помочь избиваемым она не предпринимала. Впрочем, и сами разгоняемые оказывали очень слабое сопротивление, из "оружия" у них были только флаги, древками которых они и пытались отбивать своих.

Протестующих разогнали, были слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Причем в МВД Беларуси утверждают, что никаких светошумовых гранат они не взрывали, а выстрел был только один, в воздух, из помпового ружья и то не в Дроздах.

Кроме Дроздов, протестный марш прошел и в самом Минске. Шествие было хаотичным. У протестующих не было какого-то определенного маршрута. Силовики рассекали колонны, не давая демонстрантам собраться в одной точке. Колонны исчезали, как только поблизости появлялись люди в балаклавах, и возникали уже в новом месте, чтобы продолжить путь дальше.

Участников акции силовики отлавливали по дворам. Так как координации не было, а протест был мирным, то есть участники продолжают придерживаться российской модели поведения на митингах и стараются "не провоцировать" милицию, то кого-то из задержанных удавалось отбить, но большинство "паковали" в автозаки.

На улицах силовики растянули колючую проволоку, причем не совсем удачно, в нее влетели два сотрудника ГАИ на мотоциклах. Проволока порвалась и зацепила нескольких протестующих, которые стояли рядом.

Также сообщается, что в одном из районов Минска силовики вытащили из машины женщину и избили ее. Еще одна участница акции протеста даже случайно сняла столкновение с милицией. "Правоохранитель" ударил ее без видимых на то причин.

Свидетели рассказывают, что "толпа гуляла. Мимо проезжала машина, водитель поприветствовал людей сигналом. К нему сразу же поехала машина ГАИ. Толпа развернулась и пошла защищать водителя. Люди обступили машину ГАИ, скандировали, чтобы сотрудники ГАИ отпустили мужчину. К сотрудникам милиции подошла вот эта девушка. У нее в руках был плакат с перечеркнутыми балаклавами и надпись: "Не краіна для маіх дзяцей". "Она просто подходила к милиционерам и снимала на телефон, показывала нарисованную маску, ничего даже не говоря в их адрес, — рассказывает подруга пострадавшей. — В какой-то момент ее ударил один милиционер, да с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли".

Милиционера его "братья по оружию" отвели в автобус, девушку отвез в больницу муж. У нее повреждено ухо и разбито колено. "Она до сих пор в шоке. Говорит: "Это же милиция, как я могла их бояться?", - сообщает подруга пострадавшей.

Неминские протесты. Тихий Гомель, Брест с водометом

Также марши прошли во многих других городах Беларуси. В Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Бобруйске, Барановичах, Жодино, Лиде, Новогрудке, Волковыске, Новополоцке. Часто они сопровождались задержаниями и стычками с силовиками. В Витебской области, по данным МВД, задержали 14 участников протестных акций. Правозащитники сообщают о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве.

Марш героев в Бресте

В Гомеле марш прошел наиболее мирно. Обошлось почти без задержаний и избиений. Протестующие дорожное движение не перекрывали, прошлись по тротуару, благо, в Беларуси они широкие. Колонну сопровождали байкеры с флагами. Именно с десяток из них позже и задержали.

Облисполком был оцеплен силовиками, так что протестующие двинулись дальше, завершили свой марш и пообещали встретится на марше снова.

Марш несогласных с результатами президентских выборов в Бресте отличился тем, что там силовики применили водомет.

Там участники марша все же вышли на проезжую часть, где водили хороводы и скандировали лозунги.

В МВД Беларуси заявили, что своими действиями они "блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет".



После этого колонна рассыпалась, люди разбежались по дворам, где милиционеры стали отлавливать их по одному. И не смотря на попытки собраться снова, ряды рассеялись и марш прекратился.

Итоги

Правозащитная организация "Вясна" подтверждает, что задержанных на марше в Минске не менее четырех сотен, также 14 человек были задержаны в Витебске, всего по регионам было задержано 59 человек. Среди них журналисты и фотографы разных белорусских изданий.

Сам Александр Лукашенко, несколькими днями ранее в интервью российским СМИ сообщил, что "В воскресенье у нас одна ситуация, а в остальные дни вот такая нормальная ситуация. Мы, конечно, стараемся поддерживать вот эти бренды наши, имидж нашей страны. В воскресенье люди иногда ходят по улицам. Поэтому вот ответ на вопрос - никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор - и этого бы не было", - заявил Лукашенко и отметил, что под управлением извне он подразумевает "американцев из центра под Варшавой", Чехию, Литву и Украину, где, "к сожалению" Лукашенко создают опорные пункты.

Из "достижений" тех, кто вышел на марш протеста, можно назвать занятие позиций у трансформаторной будки с граффити "диджеев перемен", изображающую Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили песню Цоя на провластном митинге и были осуждены на 10 суток ареста. Сейчас "диджеи" находятся в Литве, а коммунальщики с завидным упорством стирают граффити, после чего она появляется вновь. В последнее время возле нее выставили наряд милиции. Во время протестов милиционеры ушли, и протестующие заняли их место.

Та самая трансформаторная будка с граффити

Сегодня, 14 сентября, Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Особенность данного рандеву в том, что оно пройдет без прессы, журналистов в резиденции "Бочаров ручей" не будет. Об этом рассказал корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Самолет Александра Лукашенко вылетает в Сочи

Над задержанными начались суды, а в Генпрокуратуре Беларуси заявили, что участники маршей будут брать с собой детей, то это будет иметь последствия. Алексей Подвойский, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи заявил, что участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях означает нарушение как внутренних, так и международных правовых актов, регулирующих права ребенка и ответственность родителей, так как ребенок в таком случае находится в месте, где нет гарантий его безопасности, а родители несут ответственность за подобные действия. Он рассказал, что в основном с родителями, которые брали детей на акции, проводятся беседы, а также в их адрес выносятся официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки и попечительства могут ставить вопрос о социально опасном положении ребенка и даже изъять его из семьи.

А в Telegram-каналах, оппозиционных Лукашенко пишут, что марши героев прошли отлично. То есть, почти все дошли туда, куда планировали.

Протесты в Минске

"Отдельно хотим отметить тысячи тех спартанцев, кто дошёл до Дроздов и заходил с Нововиленской! Вы оттянули на себя значительную часть сил и дали пройти в центр основной колонне. По нашей информации люди в Дроздах попытались атаковать слабовиков, после чего те от испуга стали применять ружья и светошумовые гранаты. Также отдельная группа героев пыталась окружить ОМОН на Минск-Арене!", - пишут там и обещают "сюрпризы" в следующее воскресение.

"Мы все вместе будем и дальше улучшать нашу координацию, несмотря ни на что. С каждым разом мы все сильнее и сильнее, несмотря на все чудовищные попытки нас подавить. Ну а на следующей неделе карателей ждет много сюрпризов", - сообщают на Telegram-каналах.

Какие это будут сюрпризы, пока неизвестно, но вот милиционеру, что ударил женщину в ухо за плакат, дают три дня:

"Оптимальный вариант: против ублюдка заводится внутренняя проверка, его разжалуют до сержанта, либо посадят.

Удовлетворительный вариант: его же коллеги должны прислать нам всю информацию по нему, а также информацию, подтверждающую что данный поступок совершил именно он.

Плохой вариант: если же за 3 дня преступник не понесет наказания ни законного, ни народного, мы опубликуем информацию обо ВСЕХ майорах милиции, которые служат в Жодино".

Реакция Светланы Тихановской

Светлана Тихановская дала интервью в котором заявила, что она "каждый марш очень сильно внутренне переживает. Я была возмущена тем, что происходит. Каждый раз власти такими действиями показывают — сегодня были очередные задержания, очень брутальные, даже были слышны выстрелы — что им плевать на народ, что они не хотят нас ни видеть, ни слышать, ни слушать".

А в силовиков, которые бьют людей и швыряют в них гранаты, Тихановская верит.

"Я все равно верю в людей до сих пор, верю в силовиков. И мне кажется, что они даже больше запуганы, чем мы, обычные граждане. Нам, наверное, легче сделать свой выбор. Их так прижали обязательствами — они должны после того, как отучились, какое-то количество лет отработать, чтобы не выплачивать стоимость своего обучения. Им предоставляют жилье. Эти все условия делают их рабами. Но я хочу сказать, что после того, как все закончится, каждый сотрудник будет восстановлен в своих правах, если человек уволился, если не захотел выполнять преступные приказы. Поверьте мне, будущий президент — законно избранный, восстановит их в правах, восстановит в должностях и трудовой стаж не будет прерываться. Поэтому не надо бояться стать на сторону людей", - заявила Тихановская.

Чего можно ожидать в следующее воскресенье

Беларусы, видимо, так и будут собирать многотысячные марши героев и ходить. Лукашенко, со своей стороны, будет выпускать на улицы армии силовиков с техникой, водометами, светошумовыми гранатами и оружием, которые будут перекрывать дороги. Обходными путями, теряя по дороге тех, кого будут задерживать, беларусы будут доходить до точки назначения и расходится с чувством выполненного долга. Правозащитные организации будут подсчитывать число задержанных и пострадавших. Светлана Тихановская из Литвы даст очередное онлайн-интервью.

Лукашенко считает, что он спаситель Беларуси и отступать не собирается. "По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла... Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь… Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - говорил он в интервью ранее и нет причин считать, что он изменил свое мнение.

Ситуация будет пребывать в стазисе, состоянии стабильности, в котором все силы равны и противоположны, т.е. компенсируют друг друга. Подвижки могут начаться или после совсем уж кровожадных действий силовиков, хотя, если даже пытки задержанных в первые дни протестов к этому не подтолкнули, то нет причин считать, что это произойдет сейчас.

Беларусы избрали путь "непротивления злу насилию" и "подставляют вторую щеку", однако, как показывают красочные снимки с маршей – гуманизм в Беларуси не в чести.