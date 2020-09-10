Лукашенко о передаче власти оппозиции: "Наклонить меня не получится"
Президент Беларуси заявил, что протестами против него управляют иностранные государства.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть оппозиции, несмотря на масштабные протесты. Об этом он сказал, выступая перед прокурорами, передает Белта.
"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было никакой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал ... Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", – сказал Лукашенко.
Обращаясь к прокурорам, он призвал тех из них, кто не согласен с режимом "уйти в сторону и не мешать".
"Наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну – вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы – люди в погонах. Не надо поститься и хайповать", – сказал Лукашенко.
Он также вновь заявил, что протестами против него управляют иностранные государства.
"Когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов – надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует", – сказал Лукашенко.
Напомним, Александр Лукашенко накануне заявил, что массовыми протестами в республике управляют Соединенные Штаты Америки через свои центры в ряде европейских страна, включая Украину.