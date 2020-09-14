Один на один. В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко

Встреча, начавшаяся в понедельник, 14 сентября, около 14.00, проходит в формате "один на один". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры продлятся "сколько потребуется" и заявлений для прессы не будет.

В понедельник, 14 сентября, несмотря на масштабные протесты в Беларуси, президент страны Александр Лукашенко в Сочи встречается с президентом России Владимиром Путиным.

Онлайн трансляцию встречи ведет "РИА Новости".

Уже известно, что в рамках переговоров Путин заявил, что "белорусы сами, без подсказок извне" должны разобраться в сложившейся ситуации внутри страны.

Российский лидер одобрил также инициативу изменения Конституции Беларуси, назвав это логичным и своевременным.

Также Путин подтвердил свои намерения и дальше двигаться по курсу интеграции в рамках договора о Союзном государстве.

Президент РФ также добавил, что "Беларусь будет первой страной, которая получит вакцину от Covid-19", которую в России уже зарегистрировали. Она стала первой в мире и одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии изданию заявил, что встреча продлится "столько, сколько потребуется" и без участия посторонних.

О чем речь

До президентских выборов Лукашенко заявлял, что Беларусь готова создать с Россией союзное государство, но только на равных условиях и только после того, как Россия "избавится от имперских замашек".

Недавно власти Беларуси представили для рассмотрения России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) план выхода из политического кризиса. Согласно документу, Беларуси предстоит конституционная реформа, а в 2022 году в стране пройдут новые президентские выборы.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По предварительным данным, на встрече намерены обсудить “перспективы интеграции в рамках Союзного государства”. Это первый выезд Лукашенко за пределы Беларуси после президентских выборов 9 августа.