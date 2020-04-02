Лукашенко: Россия должна отказаться от "имперских замашек"

Белорусский лидер считает, что для создания союзного государства, две страны должны находиться в равных условиях

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова создать с Россией союзное государство, но только на равных условиях и только после того, как Россия избавится от "имперских замашек". Об этом передает Белта.

"Договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено…", – сказал Лукашенко.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы – большие, а вы – малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", – добавил глава белорусского государства.

Лукашенко считает, что Россия должна была заранее предупредить белорусскую сторону о намерении закрыть границу в связи с пандемией коронавируса. При этом, он считает, что в Беларуси ситуация с коронавирусом была и остается значительно лучше, чем в России.

Также Лукашенко заявил, что он не против единой валюты в двух странах, но она должна быть нейтральной – не белорусский и не российский рубль.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин уговаривал Лукашенко создать "сверхдержаву" из двух стран, что помогло бы ему обойти ограничения президентских сроков, став лидером нового Союзного государства. Однако такой "план провалился" после встречи Путина с Лукашенко в Сочи 7 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Александр Лукашенко заявил, что РБ никогда не станет частью другой страны, даже "братской России".

В декабре по итогам переговоров с Путиным в Минксе Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия.