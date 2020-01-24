Беларусь никогда не будет частью "братской России", – Лукашенко

Белорусский лидер, в то же время, отметил, что россияне всегда останутся для белорусов близкими людьми

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ никогда не станет частью другой страны, даже "братской России". По его словам, белорусы этого не примут. Об этом сообщает БелТА.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер признался, что прямо об этом сказал президенту России Владимиру Путину: "Этого в Беларуси не может сделать никто".

"Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что не хотел бы стать последним президентом страны, в то же время, отметив, что россияне всегда останутся для белорусов близкими людьми.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", – сказал президент РБ.

Как ранее сообщал Фокус:

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