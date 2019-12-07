Лукашенко – Путину: Беларусь не хочет дешевого газа, а равных условий

Во время переговоров президентов пропал свет

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия.

Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами.

"Мы не просим дешевый газ, дешевую нефть. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают 200 долларов, значит, и конкурентные предприятия (в России, – ред.) должны иметь такую ​​же цену", – сказал Лукашенко.

По его словам, в противном случае Беларусь и РФ "не задаст основу отношений".

Во время переговров президентов пропал свет.

Путин отметил, что в здании закончилось электричество. Лукашенко в ответ предположил, что за этим стоит пресс-секретарь российского лидера. "Это все Дима Песков, я знаю", – сказал он.

Переговоры президентов проходили на фоне митингов в Минске против интеграции с Россией. Митингующие сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте в Минске, также несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади. Акция не согласована с властями.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства.