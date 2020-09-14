Эксперты о встрече Путина и Лукашенко: поддержка России будет иметь свою цену

Лидеры двух стран говорили с глазу на глаз более четырех часов.

В российском городе Сочи 14 сентября один на один прошли переговоры лидеров России и Беларуси. Причиной визита Александр Лукашенко в соседнюю страну стали непрекращающиеся протесты беларусской оппозиции.

Мнения экспертов о переговорах двух президентов разделились. Аналитики The Guardian отметили, что Путин не особо любит Лукашенко и не доверяет ему, но не хочет, чтобы протесты бросили вызов власти в стране, столь близкой к России.

Екатерина Шмацина из Белорусского института стратегических исследований в комментарии Al Jazeera заявила, что инструменты контроля людей, которые Лукашенко применял ранее, на этот раз не сработают.

“Лукашенко в этом месяце исчерпал все инструменты, которые он использовал в предыдущие годы для массового притеснения... Людей будут избивать и задерживать и это уменьшит количество протестов. На этот раз – не сработает”, – считает комментатор.

Репортер издания Степ Вэссен добавила, что поддержка Путина будет иметь свою цену.

“Ему нужно больше поддержки со стороны президента Путина, чем когда-либо прежде. И Путин готов оказать ему свою поддержку, потому что Путин действительно хочет предотвратить попадание Беларуси в руки Запада и, возможно, НАТО. Но эта поддержка будет иметь свою цену”, – подчеркнула она.

Московский корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд предположила, что встречей с Путиным белорусский лидер хочет показать протестующим, что Россия его поддерживает.

“Свежее напоминание о том, что Владимир Путин наблюдает за тем, что происходит в Беларуси и может прислать свои силы безопасности. В свою очередь, он был занят тем, что сигнализировал Москве, что именно он держит Беларусь на ее орбите, изображая протестующих как антироссийских и поддерживаемых Западом. Некоторые предполагают, что Путин будет настаивать на углублении экономических и политических связей с Минском в качестве платы за свою поддержку. Только это рискует усилить напряженность, а не стабилизировать ситуацию, как того хочет Москва – и нет никакой гарантии, что ослабленный Лукашенко сможет даже выполнить какие-либо обещания”, – заявила она.

Главные заявления Путина и Лукашенко

Путин обещал предоставить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов. И одобрил желание Лукашенко провести конституционную реформу.

Президент России считает, что граждане Беларуси должны разобраться в ситуации без внешнего вмешательства.

Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и остается ее самым крупным экономическим инвестором.

Лукашенко намекнул на причастность внешних сил к протестам в Беларуси.

Напомним, что встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой в Сочи стала первым зарубежным визитом Лукашенко после президентских выборов 9 августа. Центризбирком Беларуси назвал действующего лидера страны победителем, что вызвало волну протестов. Часть избирателей посчитала, что результаты голосования были сфальсифицированы.