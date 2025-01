Стинг выздоравливает после инфекции и вскоре может вернуться на сцену

Исполнитель ранее отложил ряд концертов по совету врача из-за инфекции горла, которая мешала ему петь, и может не выступить на благотворительном шоу FireAid 30 января.

Известный английский рок-музыкант и актер, бывший лидер группы The Police и четырехкратный номинант на премию "Оскар" за лучшую песню вскоре может вернуться на сцену. На некоторое время Стинг отошел от концертов и публичных выступлений, а все из-за инфекции горла. Об этом сообщили на странице музыканта в Instagram вечером 22 января.

Отметим, что 23 января должно было состояться выступление певца на церемонии вручения наград журнала "Bass" в Калифорнии. Там артиста также должны были наградить за жизненные достижения. Однако сейчас состояние здоровья не позволяет ему выходить на сцену, поэтому событие состоится без его участия.

Вместе с тем, ему пришлось перенести концерты в Финиксе и Уитленде. Однако билеты своих гостей Стинг призвал сохранить: они будут действительными в другие даты, о которых артист сообщил также на своей странице в соцсети.

Также артиста вскоре ждало еще одно событие — благотворительный концерт FireAid, который состоится 30 января, во время которого звезды будут собирать средства для пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе. Пожертвования должны пойти на восстановление общин, которые разрушила катастрофа, а также на поддержку усилий по предотвращению масштабных пожаров в будущем. Однако сможет ли выступить Стинг на этом событии пока неизвестно.

Однако есть для фанатов Стинга хорошие новости: исполнитель постепенно выздоравливает и вскоре может вернуться на сцену. Правда, когда именно впервые после болезни артист появится перед публикой — еще неизвестно.

"Мне постепенно становится лучше после временной инфекции горла, которая помешала мне петь, я с нетерпением жду вскоре возобновления своих выступлений и перенесенных шоу", — написал певец на своей странице в Instagram.

Также в заметке Стинг выразил благодарность своим сторонникам, которые поддерживали его и желали скорейшего выздоровления в многочисленных сообщениях и комментариях к сообщениям.

