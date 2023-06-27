Диета, тантрический секс и йога: 71-летний Стинг рассказал секреты своей молодости

Легендарный певец потрясающе выглядит благодаря макробиотической диете и ежедневной йоге.

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Стинг, 71-летний фронтмен Police, продемонстрировал свое подтянутое телосложение, когда вышел на сцену в Скарборо в прошлые выходные в рамках своего мирового турне, заставив многих поклонников задаться вопросом, что певец делает, чтобы поддерживать себя в форме. До этого Стинг отдыхал на пляже и поклонники были поражены тем, насколько молодо он выглядит. Об этом пишет Daily Mail.

Одетый в обтягивающую серую футболку, обнажающую мускулистые руки и пару белых джинсов, Стинг выглядел на сцене в Скарборо потрясающе, а его возраст выдавали только морщинки у глаз.

Впрочем, певец уже много лет следит за своим питанием и каждый день занимается йогой, что позволяет ему держаться в форме.

Сам Стинг говорит, что его секрет молодости – это макробиотическая диета, которая состоит из большого количества овощей и злаков и направлена ​​на то, чтобы избегать токсинов и обработанных пищевых продуктов, содержащих консерванты.

Стинг

Диета также основана на низком потреблении мяса, молочных продуктов и сахара.

Стинг и его жена Труди Стайлер переехали с семьей на ферму Lake House в Уилтшире в 1991 году и перешли на самодостаточную диету, с тех пор выращивая органические овощи.

Семья певца также завела цыплят, которые свободно бродят по ферме, а также на территории фермы есть форелевое озеро и даже собственная пасека.

В своей книге 1999 года "Поваренная книга дома у озера" Стайлер написала: "Я решила, что буду удовлетворена, только если точно буду знать, что мы кладем на тарелки".

Она также рассказала, что вместе со Стингом наслаждается сознательным подходом к еде и считает, что "то, как мы относимся к своим телам, в более широком смысле соответствует тому, как мы относимся к планете".

Стинг настолько тщательно соблюдает свою диету, что берет с собой в тур своего личного шеф-повара, который готовит ему правильные блюда, когда певец находится вдали от дома.

Также он рассказывал, что занимается йогой и плавает каждый день. Причем йогой он начал заниматься еще тридцать лет назад, перепробовав до этого разные виды тренировок. Он бегал, занимался аэробикой, но потом встретил своего тренера по йоге и изменил свою жизнь.

Когда ему исполнилось 60, он сказал Energy Times: "Я выступаю на сцене почти так же, как когда мне было 20 или подростком, и я делаю это так же эффективно. Йога дала мне два дополнительных десятилетия в карьере. Я бы не смог этого сделать, если бы был не в форме", — добавил он.

Стинг на сцене

Но при этом Стинг иногда любит побаловать себя коктейлем, или порцией мороженого.

В 2003 году он сказал The Guardian: "Я пью алкоголь. Я не курю ничего легального. Я пью кофе. Я люблю шоколад и мороженое. Но кроме этого я действительно здоров".

Супруга Стинга, Труди, полностью его поддерживает. Пара вместе с 1982 года, и их объединяет общая склонность к здоровому образу жизни. У Труди и Стинга – четверо детей.

Стинг и Труди

Также известно, что они практикуют тантрический секс, однажды сделав мимолетный комментарий о семичасовых сексуальных сеансах со своим партнером в 1990-х годах.

И только годы спустя он пояснил, что имел в виду.

По словам Стинга, практика тантры заключается в том, как вы соединяетесь со своим партнером, что может происходить в разное время в течение дня, начиная с того, как вы смотрите на него, заканчивая купанием в ванне или массажем.

"Идея тантрического секса — это духовный акт. Я не знаю более чистого и лучшего способа выразить любовь к другому человеку, чем разделить это чудесное, как я называю его, "таинство". Я бы остановился на этом. Не семь часов, а идея", — сказал Стинг и пошутил: "Семь часов включают фильм и ужин", вызвав смех у публики.

Напомним, ранее актриса Джессика Честейн рассказала, как йога и веганская диета помогают ей оставаться в форме.

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