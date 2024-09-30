Гибкая и сильная: 54-летняя женщина шокировала соцсети танцами на пилоне (видео)

54-летняя женщина занимается танцами на пилоне и выполняет упражнения в тренажерном зале. Она начала заниматься спортом и танцами в 47 лет и теперь поднимает 100-килограммовый вес и учит начинающих pole dance.

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Американка пришла в танцевальную студию, страдая от расстройства пищевого поведения, от неуверенности и мыслей, что жизнь закончилась и впереди не ждет ничего интересного. За несколько лет она стала тренером по танцам на пилоне (pole dance) и имеет физическую форму, которая дает возможность поднимать 100-килограммовые грузы. О достижениях американки и реакции соцсетей рассказали на портале Mirror.

Журналисты обратили внимание на американку Керри Голд, которая в апреле 2024 года отметила 54 день рождения. Женщина занимается танцами на пилоне и в тренажерном зале. На странице в сети TikTok она рассказала, как пришла в танцевальную студию семь лет назад, как избавилась от расстройств пищевого поведения, депрессивного настроения и похудела. На сегодня она работает фитнес-тренером и делает других женщин сильнее и увереннее в себе, говорится в статье Mirror.

Видео TikTok — 54-летняя танцовщица на пилоне — 54-летняя танцовщица на пилоне Фото: Скриншот

Керри рассказала, что в 47 лет она решила составить список дел, которые хотела бы успеть выполнить в течение жизни. Среди прочего, в списке был пункт о занятиях спортом. По ее словам, некоторое время она "регулировала" физическую форму и вес с помощью диет и рвоты. Когда же пришла в танцевальную студию, то увидела женщин, которые были сильные и гибкие, выполняя танцевальные па на пилоне. Она начала занятия и "почувствовала себя наполненной силами в своей новой жизни", говорится в статье.

"Я волновалась, что слишком стара. Это было так поздно в жизни, но это был первый раз. Я чувствую, что судьба действительно поставила это на моем пути, чтобы не только восстановить свое тело, но и избавиться от негатива, который приходит с возрастом", — привели журналисты слова Керри.

По словам американки, когда она раньше проходила мимо спортзала, то завидовала женщинам с большими мышцами, которые там занимались. Она рассказала, как мучила себя диетами из капусты и не верила, что может что-то изменить. Однако в какой-то момент Керри решила, что зайдет и позанимается в студии только один раз, чтобы попробовать. Ей настолько понравилось, что она сейчас выступает с номерами pole dance и ведет занятия для начинающих.

В аккаунте TikTok можно увидеть видео, как Kerry Gold удерживает 100-килограммового мужчину и как держит баланс на офисном кресле. Она делится со зрителями радостью от своего здорового и сильного тела.

Видео TikTok — 54-летняя женщина удерживает 100-килограммового мужчину Фото: Скриншот Видео TikTok — упражнения на офисном стуле Фото: Скриншот

Пользователи соцсети отметили достижения Кэрри в танцах на пилоне: аккаунт имеет более 100 тыс. подписчиков и 2,4 млн лайков. Под видео ее занятий люди восхищаются спортивной формой 54-летней Кэрри Голд и удивляются, как она так свободно двигается, надев обувь на удивительно высоких каблуках.

Видео TikTok — комментарии относительно 54-летней танцовщицы Фото: Скриншот Видео TikTok — восторг относительно 54-летней танцовщицы на пилоне Фото: Скриншот

Отметим, в апреле Фокус рассказал историю британки, которая потеряла работу из-за танцев и TikTok. Как выяснили журналисты, преподавательница школы в Великобритании учила танцам из этой соцсети 9-летних детей, тогда как пользоваться TikTok разрешается детям с 13 лет. В итоге женщину уволили, а суд заявил, что ее поведение вызывает "большое беспокойство".

Напоминаем, в июле Центр противодействия дезинформации обнаружили тренд в TikTok, созданный российскими пропагандистами для воздействия на украинцев. Между тем в августе в США появился иск к этой соцсети из-за нарушения конфиденциальности и привлечения несовершеннолетних.