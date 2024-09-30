Гнучка та сильна: 54-річна жінка шокувала соцмережі танцями на пілоні (відео)

54-річна жінка займається танцями на пілоні та виконує вправи у тренажерному залі. Вона почала займатись спортом і танцями у 47 троків і тепер підіймає 100-кілогорамову вагу та навчає початківців pole dance.

Related video

Американка прийшла в танцювальну студію, страждаючи від розладу харчової поведінки, від невпевенності та думок, що життя скінчилось і попереду не чекає нічого цікавого. За кілька років вона стала тренеркою з танців на пілоні (pole dance) і має фізичну форму, яка дає можливість підіймати 100-кілограмові вантажі. Про досягнення американки та реакцію соцмереж розповіли на порталі Mirror.

Журналісти звернули увагу на американку Керрі Голд, яка у квітні 2024 року відзначила 54 день народження. Жінка займається танцями на пілоні та у тренажерному залі. На сторінці у мережі TikTok вона розповіла, як прийшла в танцювальну студію сім років тому, як позбулась розладів харчової поведінки, депресивного настрою та схудла. На сьогодні вона працює фітнес-тренером і робить інших жінок сильнішими та більш впевненими у собі, ідеться у статті Mirror.

Відео TikTok - 54-річна танцюристка на пілоні Фото: Скриншот

Керрі розповіла, що у 47 років вона вирішила скласти список справ, які хотіла б встигнути виконати протягом життя. Серед іншого, у списку був пункт про заняття спортом. З її слів, певний час вона "регулювала" фізичну форму та вагу за допомогою дієт та блювання. Коли ж прийшли в танцювальну студію, побачила жінок, які були сильні та гнучкі, виконуючи танцювальні па на пілоні. Вона почала заняття і "відчула себе наповненою силами у своєму новому житті", ідеться у статті.

"Я хвилювалась, що занадто стара. Це було так пізно в житті, але це був перший раз. Я відчуваю, що доля справді поставила це на моєму шляху, щоб не тільки відновити своє тіло, але й позбутися негативу, який приходить з ним", — навели журналісти слова Керрі.

Зі слів американки, коли вона раніше проходила повз спортзал, то заздрила жінкам з великими м'язами, які там займались. Вона розповіла, як мучила себе дієтами з капусти та не вірила, що може щось змінити. Однак у якийсь момент Керрі вирішила, що зайде і позаймається в студії лише один раз, щоб спробувати. Їй настільки сподобалось, що вона зараз виступає з номерами pole dance та веде заняття для початківців.

В акаунті TikTok можна побачити відео, як Kerry Gold втримує 100-кілограмового чоловіка та як тримає баланс на офісному кріслі. Вона ділиться з глядачами радістю від свого здорового та сильного тіла.

Відео TikTok - 54-річна жінка втримує 100-кілограмового чоловіка Фото: Скриншот Відео TikTok - вправи на офісному стільці Фото: Скриншот

Користувачі соцмережі відзначили досягнення Керрі у танцях на пілоні: акаунт має понад 100 тис. читачів та 2,4 млн вподобайок. Під відео її занять люди захоплюються спортивною формою 54-річної Керрі Голд і дивуються, як вона так вільно рухається, вдягнувши взуття на дивовижно високих підборах.

Відео TikTok - коментарі щодо 54-річної танцюристки Фото: Скриншот Відео TikTok - захоплення щодо 54-річної танцюристки на пілоні Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні Фокус розповів історію британки, яка втратила роботу через танці та TikTok. Як з'ясували журналісти, викладачка школи в Великій Британії навчала танцям з цієї соцмережі 9-річних дітей, тоді як користуватись TikTok дозволяється дітям з 13 років. В підсумку жінку звільнили, а суд заявив, що її поведінка викликає "велике занепокоєння".

Нагадуємо, у липні Центр протидії дезінформації виявили тренд в TikTok, створений російськими пропагандистами для впливу на українців. Тим часом у серпні у США з'явився позов до цієї соцмережі через порушення конфіденційності та залучення неповнолітніх.