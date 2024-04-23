Викладачка навчила дітей танцювати для TikTok і втратила роботу (фото)

Джорджія Роджерс погодилася допомогти учням п'ятого класу. Жінка вирішила навчити їх рухів так, бо раніше була хореографкою. Це стало початком розслідування, яке призвело до її звільнення.

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Учительку початкової школи Джорджію Роджерс звільнили за те, що вона вчила дев'ятирічних учнів танцювати для TikTok, попри те, що застосунок забороняє користуватися ним особам, які не досягли 13 років. Про це пише Daily Mail.

Начальство початкової школи West Grantham Church of England Primary Academy в Грантемі (Англія) виявило, що жінка "потурала" використанню соцмереж неповнолітніми учнями. Суд із трудових спорів встановив, що вчителька також не повідомила про те, що її учні користуються застосунком, який не можна використовувати дітям до 13 років.

Слухачам розповіли, що в останній день семестру в липні 2021 року учні п'ятого класу "захотіли показати їй танець TikTok". Міс Роджерс погодилася та сказала, що навчить їх рухів, бо раніше була вчителькою танців, і записала результат на шкільний iPad.

Суд зазначив, що це відео не було завантажено в жодну соціальну мережу, але підкреслив, що було очевидно, що діти дивилися TikTok. Вік, із якого дозволено користуватися цим застосунком, становить 13 років, і було сказано, що міс Роджерс не повідомила про це як запобіжний захід.

Школа West Grantham Church of England Primary Academy в Грантемі (Англія) Фото: Shutterstock

Під час суду також стало відомо, що після літніх канікул з'ясувалося, що вчителька також надсилала повідомлення, які межували з непрофесіоналізмом, одній зі своїх учениць і її матері. Серед великих повідомлень міс Роджерс відправила фотографію своїх нігтів і сказала її мамі: "Благословіть її, я просто обожнюю її" та "Передайте їй мою любов".

Незабаром після того, як ці повідомлення спливли у вересні, вчительку відсторонили від роботи. Відбулося розслідування, під час якого школа розглянула низку звинувачень.

Учителька подала до суду позов про несправедливе звільнення й дискримінацію за ознакою інвалідності, стверджуючи, що страждає від посттравматичного стресового розладу. Однак її претензії були відкинуті. У суді заявили, що Роджерс вчинила "низку дій, які в сукупності створюють серйозне занепокоєння". Усі її вимоги було відхилено.

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