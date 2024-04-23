Преподаватель научила детей танцевать для TikTok и лишилась работы (фото)

Джорджия Роджерс согласилась помочь ученикам пятого класса. Женщина решила научить их движениям так, так как раньше была хореографом. Это стало началом расследования, которое привело к ее увольнению.

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Учительница начальной школы Джорджия Роджерс была уволена за то, что учила девятилетних учеников танцевать для TikTok, несмотря на то, что приложение запрещает пользоваться им лицам моложе 13 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Начальство начальной школы West Grantham Church of England Primary Academy в Грантеме (Англия) обнаружило, что женщина "потворствовала" использованию соцсетей несовершеннолетними учениками. Суд по трудовым спорам установил, что учительница также не сообщила о том, что ее ученики пользуются приложением, которое нельзя использовать детям до 13 лет.

Слушателям рассказали, что в последний день семестра в июле 2021 года ученики пятого класса "захотели показать ей танец TikTok". Мисс Роджерс согласилась и сказала, что научит их движениям, так как раньше была учителем танцев, и записала результат на школьный iPad.

Суд отметил, что это видео не было загружено ни в одну социальную сеть, но подчеркнул, что было очевидно, что дети смотрели TikTok. Возраст, с которого разрешено пользоваться этим приложением, составляет 13 лет, и было сказано, что мисс Роджерс не сообщила об этом в качестве меры предосторожности.

Школа West Grantham Church of England Primary Academy в Грантеме (Англия) Фото: Shutterstock

Во время суда также стало известно, что после летних каникул выяснилось, что учительница также отправляла граничащие с непрофессионализмом сообщения одной из своих учениц и ее матери. В числе обширных сообщений мисс Роджерс отправила фотографию своих ногтей и сказала ее маме: "Благословите ее, я просто обожаю ее" и "Передайте ей мою любовь".

Вскоре после того, как эти сообщения всплыли в сентябре, учительница была отстранена от работы. Последовало расследование, в ходе которого школа рассмотрела ряд обвинений.

Учительница подала в суд иск о несправедливом увольнении и дискриминации по признаку инвалидности, утверждая, что страдает от посттравматического стрессового расстройства. Однако ее претензии были отвергнуты. В суде заявили, что Роджерс совершила "ряд действий, которые в совокупности создают серьезное беспокойство." Все ее требования были отклонены.

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