Девушка занялась любимым хобби у стен королевского дворца и нарвалась на хейт: детали (фото)

Кьеу Хоа в Сеуле сделала пару необычных кадров у стен объекта культурного наследия. Она считает, что в этом нет ничего плохого, но недовольными остались как ее соотечественники, так и граждане Южной Кореи.

Туристка из Вьетнама занималась йогой возле южнокорейского королевского дворца, но внезапно столкнулась с негативной реакцией. Об этом говорится в материале Independent.

37-летняя Кьеу Хоа опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии перед дворцом Кенбоккун в южнокорейской столице — Сеуле. Он является объектом национального наследия и был главной королевской резиденцией и резиденцией правительства в период династии Чосон, с 1392 по 1910 год.

На кадрах Кьеу Хоа позировала возле главных больших ворот дворца, однако получила критику со всех сторон — как от соотечественников во Вьетнаме, так и от граждан Южной Кореи. Многие задали вопросом, является ли ее поведение и одежда уместными, учитывая то, что это священное и культурное учреждение для корейцев.

Жительницу Вьетнама раскритиковали в сети из-за йоги перед королевским дворцом в Южной Корее Фото: Independent

"Дворец — это священное место в их стране, такое же, как наш императорский город Хюэ. Позорное поведение", — заявил один из пользователей в сети.

Также комментаторы считали, что в такой способ у иностранцев сложится негативное впечатление о гражданам Вьетнама.

Сама девушка не считала себе виновной, ведь не нарушала правил и не получала никаких предупреждений от охраны дворца, поэтому начала себя защищать.

"У каждого свои предпочтения, и мы должны уважать различия", — написала Кьеу Хоа.

Йога у стен культурных учреждений: что говорят эксперты

Профессор Сеульского женского университета Сунгшин Со Кен Дук заявил, что девушка имеет право заниматься йогой в любой стране или регионе, однако явно неправильно делать это у стен культурных ценностей других государств.

"Ее утверждение о том, что такое поведение не вызовет проблем, неверно", — заявил Со Кен Дук.

В Центре королевских дворцов и гробниц, который связан со Службой наследия Кореи также высказались, заявив, что нет оснований наказывать Кьеу Хоа, ведь она занималась йогой не на территории дворца.

"Мы примем меры, если обнаружим поведение, не соответствующее имиджу дворца. Полиция будет уведомлена, если к стене дворца будет применено любое физическое воздействие, кроме простого физического контакта", — заявили в центре.

Напомним, 21 марта сообщалось, что женщина занималась йогой на парковке пекарни, которую после этого сразу же ограбила. Девушка решила размяться перед тем, как проникнуть в кондитерскую. Она украла несколько круассанов, а также другие вещи сотрудников.