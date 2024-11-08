Дівчина зайнялася улюбленим хобі біля стін королівського палацу і нарвалася на хейт: деталі (фото)

К'єу Хоа в Сеулі зробила кілька незвичайних кадрів біля стін об'єкта культурної спадщини. Вона вважає, що в цьому немає нічого поганого, але незадоволеними залишилися як її співвітчизники, так і громадяни Південної Кореї.

Туристка з В'єтнаму займалася йогою біля південнокорейського королівського палацу, але раптово зіткнулася з негативною реакцією. Про це йдеться в матеріалі Independent.

37-річна К'єу Хоа опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографії перед палацом Кенбоккун у південнокорейській столиці — Сеулі. Він є об'єктом національної спадщини і був головною королівською резиденцією і резиденцією уряду в період династії Чосон, з 1392 по 1910 рік.

На кадрах К'єу Хоа позувала біля головних великих воріт палацу, проте отримала критику з усіх боків — як від співвітчизників у В'єтнамі, так і від громадян Південної Кореї. Багато хто поставив запитання, чи є її поведінка та одяг доречними з огляду на те, що це священна та культурна установа для корейців.

Мешканку В'єтнаму розкритикували в мережі через йогу перед королівським палацом у Південній Кореї Фото: Independent

"Палац — це священне місце в їхній країні, таке саме, як наше імператорське місто Хюе. Ганебна поведінка", — заявив один із користувачів у мережі.

Також коментатори вважали, що в такий спосіб в іноземців складеться негативне враження про громадян В'єтнаму.

Сама дівчина не вважала себе винною, адже не порушувала правил і не отримувала жодних попереджень від охорони палацу, тому почала себе захищати.

"У кожного свої вподобання, і ми повинні поважати відмінності", — написала К'єу Хоа.

Йога біля стін культурних установ: що кажуть експерти

Професор Сеульського жіночого університету Сунгшін Со Кен Дук заявив, що дівчина має право займатися йогою в будь-якій країні або регіоні, проте явно неправильно робити це біля стін культурних цінностей інших держав.

"Її твердження про те, що така поведінка не спричинить проблем, неправильне", — заявив Со Кен Дук.

У Центрі королівських палаців і гробниць, який пов'язаний зі Службою спадщини Кореї, також висловилися, заявивши, що немає підстав карати К'єу Хоа, адже вона займалася йогою не на території палацу.

"Ми вживемо заходів, якщо виявимо поведінку, що не відповідає іміджу палацу. Поліція буде повідомлена, якщо до стіни палацу буде застосовано будь-який фізичний вплив, крім простого фізичного контакту", — заявили в центрі.

Нагадаємо, 21 березня повідомлялося, що жінка займалася йогою на парковці пекарні, яку після цього одразу ж пограбувала. Дівчина вирішила розім'ятися перед тим, як проникнути в кондитерську. Вона вкрала кілька круасанів, а також інші речі співробітників.