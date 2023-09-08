Мешканці були налякані: поліція прийняла сеанс групової йоги за масове вбивство

Вечірні сутінки узбережжя Північного моря були спантеличені виттям поліцейських сирен, які мчали до місцевого кафе Seascape. Пильні мешканці повідомляли, що у кав’ярні на підлозі лежить багато нерухомих людей.

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Поліція прибула до North Sea Observatory у курортному приморському селищі Чепел Сент-Леонардс графства Лінкольншир, проте повідомлення про нібито страшний ритуал виявилося фейком, пише британський таблоїд Mirror. Насправді це був просто урок йоги, під час якого люди медитували, лежачи на підлозі.

"Я можу підтвердити, що виклик надійшов о 20:56 і був зроблений через занепокоєння мешканців North Sea Observatory в Чапел Сент-Леонардс. Ми раді повідомити, що всі в безпеці та здорові. Дзвінок був зроблений з добрими намірами", — підкреслив представник поліції графства.

Керівництво Seascape Café, яке проводить заняття йогою у власному приміщенні, у соціальних мережах запевнило громадськість, що ці уроки не мають жодного стосунку до будь-якого божевільного культу, а те, що занепокоєні мешканці прийняли за смертельний напад, було однією з асан медитації.

"Ми дякуємо поліції Лінкольнширу за швидку реакцію. Ми навіть на мить не можемо уявити, що гадали поліцейські по дорозі сюди", — підкреслили співробітники кафе у Facebook.

До речі, Фокус нещодавно писав про одну з останніх тенденцій у царині здорового способу життя, коли людина уявляє себе "мумією", що допомагає впоратися з тривожністю. Дослідники зазначають, що подібна медитація може виявитися корисною для людей, які відчувають тривогу, пов'язану зі смертю. Фактично медитація смерті являє собою форму терапії й техніку, покликану допомогти подолати страхи та тривоги.

Раніше на шпальтах Фокусу йшлося про те, що люди, які займаються медитацією, краще контролюють свій розум і менш схильні до депресії.

Загалом в українському суспільстві наразі досить актуальною є тема боротьби зі стресовими станами і депресією. Так, Фокус писав про один маловивчений симптом депресії і нагадав кілька прийомів, які допоможуть вимкнути безкінечний потік думок, зокрема негативних.