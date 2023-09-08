Жители были напуганы: полиция приняла сеанс групповой йоги за массовое убийство

Вечерние сумерки побережья Северного моря были озадачены воем полицейских сирен, которые мчались к местному кафе Seascape. Бдительные жители сообщали, что в кафе на полу лежит много неподвижных людей.

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Полиция прибыла в North Sea Observatory в курортном приморском поселке Чапел Сент-Леонардс графства Линкольншир, однако сообщение о якобы страшном ритуале оказалось фейком, пишет британский таблоид Mirror. На самом деле это был просто урок йоги, во время которого люди медитировали, лежа на полу.

"Я могу подтвердить, что вызов поступил в 20:56 и был сделан из-за беспокойства жителей North Sea Observatory в Чапел Сент-Леонардс. Мы рады сообщить, что все в безопасности и здоровы. Звонок был сделан с добрыми намерениями", — подчеркнул представитель полиции графства.

Руководство Seascape Café, которое проводит занятия йогой в собственном помещении, в социальных сетях заверило общественность, что эти уроки не имеют никакого отношения к какому-либо безумному культу, а то, что обеспокоенные жители приняли за смертельный приступ, было одной из асан медитации.

"Мы благодарим полицию Линкольншира за быструю реакцию. Мы даже на мгновение не можем представить, что думали полицейские по дороге сюда", — подчеркнули сотрудники кафе в Facebook.

Кстати, Фокус недавно писал об одной из последних тенденций в области здорового образа жизни, когда человек представляет себя "мумией", что помогает справиться с тревожностью. Исследователи отмечают, что подобная медитация может оказаться полезной для людей, которые испытывают тревогу, связанную со смертью. Фактически медитация смерти представляет собой форму терапии и технику, призванную помочь преодолеть страхи и тревоги.

Ранее на страницах Фокуса говорилось о том, что люди, которые занимаются медитацией, лучше контролируют свой ум и менее подвержены депрессии.

В целом в украинском обществе сейчас достаточно актуальна тема борьбы со стрессовыми состояниями и депрессией. Так, Фокус писал об одном малоизученном симптоме депрессии и напомнил несколько приемов, которые помогут выключить бесконечный поток мыслей, в том числе негативных.