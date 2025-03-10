Минус четыре размера: Бритни Спирс похвасталась похудением

Певица примерила купальник с гепардовым принтом, отметив, что в нем она выглядит стройнее.

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43-летняя американская певица Бритни Спирс продолжает радовать своих 41,8 млн подписчиков новыми видео со своими "дикими" танцами. Теперь артистка сменила просторный светлый холл дома на локацию у горящего камина. В новом видео Бритни не просто танцует в купальнике с хищным принтом и сапогах, но и похвасталась своими достижениями.

"Я сбросила четыре размера, надев гепарда. Давно не танцевала!!! Сегодня я сожгла свою ванную, побежала как сумасшедшая обратно в дом, потому что в духовке был пирог, и, честно говоря, я устала все это время осмысливать!", – гласит подпись к видео. Комментарии знаменитость традиционно закрыла, чтобы не отхватить новую порцию хейта от тех, кому не нравятся или надоели ее пляски в откровенных образах.

Фото: Скриншот

Это – второе видео Спирс за последние сутки. Ранее она делилась кадрами, где пляшет на фоне того же камина в узорном боди, черных сапогах и коричневой шляпе под песню Джастина Тимберлейка. С ним певица встречалась в конце 90-ых-начале нулевых и даже сделала от него аборт.

Фото: Скриншот

В прошлом месяце стало известно, что артистка помирилась со своим бойфрендом Полом Солизом. Ранее он был ее домработником, но звезда уволила его, узнав о криминальном прошлом мужчины. Однако это не помешало паре продолжить свой роман. Сближение произошло на фоне развода Спирс с Сэмом Асгари после 16 месяцев брака и шести лет отношений.

У Пола Солиза девять детей, трое изних – от Николь Мансиллой, которая официально подала на развод с ним в октябре 2024 года после восьми лет брака. Экс-бойфренд Бритни Спирс опекает трех наследников: Тристана(10 лет), Дилана (8 лет) и Николасом (6 лет). Бритни поддерживает хорошие отношения с наследниками Солиза.

Спустя месяц после начала романа щедрая певица подарила своему возлюбленномц внедорожник.

Ранее Фокус писал, что бывший муж Бритни Спирс нашел себе новую девушку.