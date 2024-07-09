Бритни Спирс разошлась с криминальным авторитетом

Пол Солиз и звезда сцены встречались с осени 2023 года. Перед этим артистка развелась с Сэмом Асгари.

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Американская певица Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом Полом Солизом. Об этом пишет Page Six.

Артистка объявила, что она теперь свободна и раскритиковала экс-возлюбленного.

"Потом он звонит своей маме и говорит, что его преследуют. Почему он опустил окно, когда я плакала на сиденье?" — рассказала Бритни.

Бритни Спирс и Пол Солиз

Певица продолжила, опубликовав загадочную цитату: "Ее отношение является диким, но ее сердце золотое".

После этого она заявила в удаленном посте: "Я никогда не буду с другим мужчиной, пока я жива!!!"

В сентябре 2023 года появилась новость об отношениях обладательницы "Грэмми" с 38-летним Солизом на фоне развода ее с Сэмом Асгари.

В мае 2023 года Пола наняли для работ по техническому обслуживанию поместья артистки. Хотя их редко видели вместе, инсайдеры говорили, что они ездили в Санта-Барбару и что Солиз ночевал в доме Бритни в Лос-Анджелесе две или три ночи в неделю.

В 2022 Бритни вышла замуж за Сэма Асгари, а уже через год они объявили о разводе. Весной 2022 года суперзвезда даже была беременна, однако пережила выкидыш. До свадьбы пара встречалась около шести лет, даже во время опеки Бритни отцом Джейми Спирсом.

Команда Спирс была недовольна отношениями поп-звезды. Пол Ричард Солиз имеет за плечами несколько правонарушений и уголовных преступлений.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс назвала новость о драке в отеле фейком.