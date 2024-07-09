Брітні Спірс розійшлася з кримінальним авторитетом

Пол Соліз та зірка сцени зустрічалися з осені 2023 року. Перед цим артистка розлучилася із Семом Асгарі.

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Американська співачка Брітні Спірс розійшлася зі своїм бойфрендом Полом Солізом. Про це пише Page Six.

Артистка оголосила, що вона тепер вільна та розкритикувала екскоханого.

"Потім він телефонує своїй мамі і каже, що його переслідують. Чому він опустив вікно, коли я плакала на сидінні?" — розповіла Брітні.

Брітні Спірс та Пол Соліз

Співачка продовжила, опублікувавши загадкову цитату: "Її ставлення є диким, але її серце золоте".

Після цього вона заявила у видаленому дописі: "Я ніколи не буду з іншим чоловіком, поки я жива!!!"

У вересні 2023 року з’явилася новина про стосунки володарки "Греммі" з 38-річним Солізом на тлі розлучення її із Семом Асгарі.

У травні 2023 року Пола найняли для робіт з технічного обслуговування маєтку артистки. Хоча їх рідко бачили разом, інсайдери говорили, що вони їздили у Санта-Барбару і що Соліз ночував у будинку Брітні в Лос-Анджелесі дві або три ночі на тиждень.

У 2022 Брітні одружилася із Семом Асгарі, а вже через вони рік оголосили про розлучення. Навесні 2022 суперзірка навіть була вагітна, проте пережила викидень. До весілля пара зустрічалася близько шести років, навіть під час опіки Брітні батьком Джеймі Спірсом.

Команда Спірс була незадоволена стосунками поп-зірки. Пол Річард Соліз має за плечима кілька правопорушень і кримінальних злочинів.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс назвала новину про бійку в готелі фейком.